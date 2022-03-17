Human Rights Watch призвала Киев не публиковать видео с российскими военнопленными
В частности, речь идёт о роликах, где военнослужащих унижают или запугивают. В организации отметили, что эти действия нарушают Женевские конвенции.
Международная правозащитная организация Human Rights Watch призвала Украину прекратить публиковать видео с российскими военнопленными и нарушать их права. Официальное заявление опубликовано на сайте организации.
"Украинские власти должны прекратить размещать в социальных сетях и приложениях для обмена сообщениями видеоролики о захваченных российских солдатах... В частности, те, которые показывают, как их унижают или запугивают", — заявили в организации.
В Human Rights Watch также отметили, что подобные действия по отношению к российским военным нарушают защиту Женевских конвенций, призванных обеспечить достойное обращение с военнослужащими со всех сторон.
Ранее Лайф писал, что генпрокурор Украины Ирина Венедиктова не исключила обмена пленными с Россией. Она сказала, что подобные процедуры сейчас готовятся, но этот процесс слишком чувствительный, чтобы раскрывать подробности.
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