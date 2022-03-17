Human Rights Watch призвала Киев не публиковать видео с российскими военнопленными

В частности, речь идёт о роликах, где военнослужащих унижают или запугивают. В организации отметили, что эти действия нарушают Женевские конвенции.

Международная правозащитная организация Human Rights Watch призвала Украину прекратить публиковать видео с российскими военнопленными и нарушать их права. Официальное заявление опубликовано на сайте организации.

"Украинские власти должны прекратить размещать в социальных сетях и приложениях для обмена сообщениями видеоролики о захваченных российских солдатах... В частности, те, которые показывают, как их унижают или запугивают", — заявили в организации.

В Human Rights Watch также отметили, что подобные действия по отношению к российским военным нарушают защиту Женевских конвенций, призванных обеспечить достойное обращение с военнослужащими со всех сторон.