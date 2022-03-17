ДНР: ВСУ удерживают 17 детей из Донбасса в заложниках во Львове
Жители заявили, что во время оздоровительного отдыха группу ребят вывезли в Славянск, откуда их насильственно эвакуировали на запад Незалежной.
Украинские войска удерживают во Львове семнадцать детей-заложников, украденных ранее из Донбасса, сообщил Штаб территориальной обороны ДНР.
"По данным Штаба территориальной обороны ДНР, 17 детей, которых преступный киевский режим держит в заложниках, находятся во Львове. Их разместили в одном из общежитий", — говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.
Кроме того, сообщается, что в штаб обратились жители освобождённых населённых пунктов Мирное, Гранитное, Старогнатовка. По их словам, 20 февраля на оздоровительный отдых в Святогорск отправили 17 детей, затем ребят доставили в Славянск, откуда 15 марта их насильственно эвакуировали во Львов, пояснили в ведомстве.
Напомним, 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в этом регионе. При этом Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. В Минобороны РФ также подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по городам Незалежной. Там рассказали, что высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО и аэродромы Украины. Гражданскому населению ничего не угрожает.
ТАСС/ZUMA