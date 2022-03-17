ДНР: ВСУ удерживают 17 детей из Донбасса в заложниках во Львове

Жители заявили, что во время оздоровительного отдыха группу ребят вывезли в Славянск, откуда их насильственно эвакуировали на запад Незалежной.

Украинские войска удерживают во Львове семнадцать детей-заложников, украденных ранее из Донбасса, сообщил Штаб территориальной обороны ДНР.

"По данным Штаба территориальной обороны ДНР, 17 детей, которых преступный киевский режим держит в заложниках, находятся во Львове. Их разместили в одном из общежитий", — говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.

Кроме того, сообщается, что в штаб обратились жители освобождённых населённых пунктов Мирное, Гранитное, Старогнатовка. По их словам, 20 февраля на оздоровительный отдых в Святогорск отправили 17 детей, затем ребят доставили в Славянск, откуда 15 марта их насильственно эвакуировали во Львов, пояснили в ведомстве.