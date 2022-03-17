ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 17 марта 2022, 12:37

Удалось сбить: Лукашенко заявил о второй попытке Украины ударить по Белоруссии ракетой "Точка-У"

Ранее политик связывал эти инциденты с намерениями Киева и Запада втянуть Минск в спецоперацию России.

За последнюю неделю с Украины по территории Белоруссии было выпущено как минимум две ракеты "Точка-У". Об этом президент республики Александр Лукашенко заявил в интервью японскому телеканалу TBS.

"В последнюю неделю они осуществили пуск двух ракет. Как минимум двух ракет "Точка-У" по территории Белоруссии. К счастью, нам удалось их сбить. Поэтому, если они будут провоцировать нас постоянно, мы вынуждены будем отвечать",  отметил белорусский лидер.

О первой попытке Лукашенко рассказал 15 марта. По его словам, над Припятью была сбита украинская "Точка-У", запущенная в сторону Белоруссии. Политик связал этот инцидент с намерениями Украины и Запада втянуть Минск в спецоперацию России.

Лайф показывает последствия падения ракеты "Точка-У" в Макеевке
Лайф показывает последствия падения ракеты "Точка-У" в Макеевке

Такая же украинская ракета 14 марта была сбита над Донецком, в результате погиб 21 человек, более 30 пострадали. По информации главы ДНР Дениса Пушилина, ракета несла запрещённый кассетный заряд.

BannerImage

Телеграм-канал "Пул Первого"

Александра Вишнякова
  • Новости
  • Александр Лукашенко
  • Белоруссия
  • Украина
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar