Ранее политик связывал эти инциденты с намерениями Киева и Запада втянуть Минск в спецоперацию России.

За последнюю неделю с Украины по территории Белоруссии было выпущено как минимум две ракеты "Точка-У". Об этом президент республики Александр Лукашенко заявил в интервью японскому телеканалу TBS.

"В последнюю неделю они осуществили пуск двух ракет. Как минимум двух ракет "Точка-У" по территории Белоруссии. К счастью, нам удалось их сбить. Поэтому, если они будут провоцировать нас постоянно, мы вынуждены будем отвечать", — отметил белорусский лидер.

О первой попытке Лукашенко рассказал 15 марта. По его словам, над Припятью была сбита украинская "Точка-У", запущенная в сторону Белоруссии. Политик связал этот инцидент с намерениями Украины и Запада втянуть Минск в спецоперацию России.