Удалось сбить: Лукашенко заявил о второй попытке Украины ударить по Белоруссии ракетой "Точка-У"
Ранее политик связывал эти инциденты с намерениями Киева и Запада втянуть Минск в спецоперацию России.
За последнюю неделю с Украины по территории Белоруссии было выпущено как минимум две ракеты "Точка-У". Об этом президент республики Александр Лукашенко заявил в интервью японскому телеканалу TBS.
"В последнюю неделю они осуществили пуск двух ракет. Как минимум двух ракет "Точка-У" по территории Белоруссии. К счастью, нам удалось их сбить. Поэтому, если они будут провоцировать нас постоянно, мы вынуждены будем отвечать", — отметил белорусский лидер.
О первой попытке Лукашенко рассказал 15 марта. По его словам, над Припятью была сбита украинская "Точка-У", запущенная в сторону Белоруссии. Политик связал этот инцидент с намерениями Украины и Запада втянуть Минск в спецоперацию России.
Такая же украинская ракета 14 марта была сбита над Донецком, в результате погиб 21 человек, более 30 пострадали. По информации главы ДНР Дениса Пушилина, ракета несла запрещённый кассетный заряд.
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