Эксперты НОМ назвали полезным и своевременным закон о единых правилах онлайн-голосования

Законопроект о введении в России единых правил проведения онлайн-голосования логичен и полезен для избирательной системы страны. Дополнения, которые были внесены в закон во втором чтении, помогут предотвратить манипуляции в ходе голосования, расширить возможности для наблюдателей, а также защитить суверенитет государства, считают эксперты "Независимого общественного мониторинга" (НОМ).

"Основываясь на нашем практическом опыте и зарубежной практике, мы считаем, что принятые законодательные изменения расширяют возможности общественного контроля на выборах, оптимизируют избирательную систему, отграничивают её от давления извне, от участия в выборах лиц с криминальным прошлым и иноагентов", — приводятся на сайте НОМ слова председателя ассоциации, члена СПЧ Александра Брода.

Новые поправки позволят полностью ликвидировать институт избирательных комиссий муниципальных образований, который является "аппендиксом системы избирательных комиссий", считают эксперты. Благодаря этому весь процесс голосования станет более логичным и открытым. По мнению общественников и правозащитников, важным дополнением является положение об обязательной маркировке агитационной продукции физлиц и организаций, которые признаны иноагентами или связаны с ними.

"Избиратели должны чётко понимать, кто из представленных кандидатов продвигает интересы зарубежных покровителей. Не нужно обманывать людей, они имеют право на полную и значимую информацию об избираемых кандидатах. Речь идёт о защите суверенитета страны", — подчеркнул член Общественной палаты Волгоградской области, кандидат социологических наук Антон Лукаш.