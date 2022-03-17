

Согласно изученным документам, исследования касались передачи человеку заболеваний через летучих мышей.

Начальник Войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов заявил, что Пентагон вложил 1,6 миллиона долларов в изучение путей передачи человеку заболеваний через летучих мышей на Украине и в Грузии.

"Изучение документов в части проекта П-781 по изучению путей передачи человеку заболеваний через летучих мышей показало, что работы проводились на базе лаборатории в Харькове совместно со скандально известным центром Лугара в Тбилиси", — сказал Кириллов.

По данным ведомства, общие затраты Пентагона на реализацию проекта на Украине и в Грузии составили 1,6 миллиона долларов. Отмечается, что большую часть средств получила Незалежная, выступающая основным исполнителем.