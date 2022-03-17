В РХБЗ рассказали о совместной работе биолабораторий в Харькове и центра Лугара в Тбилиси
Согласно изученным документам, исследования касались передачи человеку заболеваний через летучих мышей.
Начальник Войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов заявил, что Пентагон вложил 1,6 миллиона долларов в изучение путей передачи человеку заболеваний через летучих мышей на Украине и в Грузии.
"Изучение документов в части проекта П-781 по изучению путей передачи человеку заболеваний через летучих мышей показало, что работы проводились на базе лаборатории в Харькове совместно со скандально известным центром Лугара в Тбилиси", — сказал Кириллов.
По данным ведомства, общие затраты Пентагона на реализацию проекта на Украине и в Грузии составили 1,6 миллиона долларов. Отмечается, что большую часть средств получила Незалежная, выступающая основным исполнителем.
Ранее МО РФ раскрыло проект США на Украине по изучению передачи болезней людям через летучих мышей. Как показывают документы, с территории Незалежной вывозилось большое количество биоматериалов человека в Великобританию и другие европейские страны.
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