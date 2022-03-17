Вход закрыт, но выход есть: Пять лучших аналогов Instagram с похожими функциями В некоторые из них можно перенести все фото и публикации из "Инстаграма" за всё время использования. 16 марта, 21:40 Обложка © Shutterstock

"Инстаграм" пользовался большой популярностью в России, однако компания Meta (владелец сервиса) поощряла разжигание ненависти к россиянам. После неоднократных попыток решить вопрос мирно сервис был заблокирован в России, однако смертельным это решение не выглядит, даже если сравнивать Instagram и другие сервисы детально. По словам директора фонда "Общество защиты Интернета" Михаила Климарёва, в соцсети "Инстаграм" зарегистрировано около 80 миллионов пользователей в России, для их обозначения даже есть термин MAU (Monthly Active Users). По данным аналитических агентств, в прошлом году "Инстаграм" занял в России первое место по показателю "Авторы".

"ВКонтакте" — бесплатный перенос данных из "Инстаграма" и удобный интерфейс

Российский проект "ВКонтакте" стал первым по показателю "Посты" в прошлом году. Здесь можно не только публиковать фото и видео, ставить лайки и выкладывать сториз. Раздел "Клипы" — неплохая альтернатива опции Reels в "Инстаграме", работающей с роликами продолжительностью в 15–60 секунд. Вместо директа — традиционный раздел "Сообщения". К тому же пользователь приложения имеет возможность закрепить пять избранных диалогов. Чтобы это сделать, пользователю с Android нужно зажать важный для него чат и выбрать пункт "Закрепить". Владельцу iOS нужно смахнуть нужный чат вправо.

Фото © VK

По данным Brand Analytics, в России "ВКонтакте" опережает по популярности "Инстаграм", и в 2021 году разрыв лишь увеличился. Объём опубликованного за месяц контента в "Инстаграме" снизился с 265 миллионов постов в октябре 2020-го до 135 миллионов в октябре 2021 года. Переживать о том, что после его блокировки все накопленные за годы ведения аккаунта посты пропадут, не стоит. 13 марта "ВКонтакте" объявила о запуске приложения, которое позволит всем перенести в соцсеть материалы из заблокированного на территории РФ "Инстаграма". Для импорта изображений и видео достаточно ввести в специальную графу имя пользователя в Instagram или ссылку на свой аккаунт. Процедура может занять до 24 часов, так что стоит запастись терпением. Уведомление об успешном завершении операции придёт автоматически.

Социальная лента "ЯRus"

Фото © ЯRUS

Оригинальное приложение от молодой российской команды разработчиков. 7 марта 2022 года стало известно, что ранее малоизвестная соцсеть "ЯRus" наряду с TenChat попала в десятку самых скачиваемых приложений на платформе iOS в России, а 10 марта "ЯRus" оказалась в первой пятёрке вместе с "ВКонтакте", Telegram, WhatsApp и TenChat. По заявлению разработчиков, "ЯRus" — это одновременно замена видеохостингу YouTube, TikTok, Twitter и Instagram. Рекламы в сервисе не предусмотрено, зато пользователи могут спонсировать контентмейкеров.

Регистрация быстрая, интерфейс интуитивно понятен. Посты добавляются через "плюсик" — почти так же, как в "Инстаграме". Помимо публикаций с фотографиями пользователь может создавать события, включающие в себя заголовок, описание, обложку, даты, стоимость билетов, географические подробности и даже фотогалерею. Для новостей в ленте можно поставить фильтр: "Рекомендуемые", "Тренды", "Интересы", "Всё подряд". Лента легко подстраивается под интересы пользователя.

VSCO — аналог "Инстаграма" с фильтрами и сториз

Фото © VSCO

Миссия сервиса, по словам самих создателей, заключается в создании пространства для самовыражения, в котором много места и "воздуха" для творческих людей. VSCO позволяет делиться фотографиями и короткими видео, следить за публикациями других пользователей. Те, кто уже успел попробовать VSCO, отмечают, что внутри находится встроенный фоторедактор с десятком фильтров. Для обработки фото есть пресеты, позволяющие менять настроение снимка одним нажатием пальца.

Snapchat

Фото © snap.com

Здесь, как и в "Инстаграме", можно делать фото, записывать видео, писать посты и отправлять их управляемому списку получателей. Но к каждому посту прикрепляется так называемый snap, задающий срок его жизни. То есть посты там самоуничтожающиеся. Максимальный лимит времени — 24 часа. Разработчики создавали Snapchat с целью выпустить в мир более "цветастую" альтернативу Facebook, Instagram и Twitter, благодаря чему придумали кучу интересных функций и забавных фильтров. Вместо привычного меню здесь всё управляется свайпами. Смахиваешь вниз — попадаешь в настройки аккаунта, смахиваешь влево — открываешь переход на снэпы других пользователей.

EyeEm

Фото © Shutterstock

Тех, кто использовал "Инстаграм" для бизнеса, этот сервис однозначно привлечёт. Здесь можно не только выставить свои снимки на всеобщее обозрение, но и заработать на этом. EyeEm имеет много общего с фотостоками, но при этом он является альтернативой "Инстаграму". Профессиональный фотограф найдёт здесь единомышленников и, возможно, даже отыщет референсы для будущих работ. В функционале сервиса предусмотрено 20 фильтров.

Периодически сервис проводит отбор фото для брендов. Если какому-нибудь заказчику понравится работа пользователя, он её купит. Для тех, кто не привык ждать у моря погоды, есть задания, выполняя которые можно зарабатывать. EyeEm пользуются в 150 странах. Под эгидой компании проводится крупнейший фотоконкурс EyeEm Awards. В приложении есть раздел EyeEm Magazine с подборкой тематических статей по фотоискусству. Единственный минус — здесь нет Stories и Reels. EyeEm специализируется только на фотографиях.

Другие альтернативы "Инстаграму"

Среди прочих аналогов "Инстаграма" можно выделить сервис "Одноклассники", Picogram, Tumblr, Hype, Behance. Сервисы для аудитории "Одноклассников" — Flipagram, Raccoon, SWNG — ресурс для профессионалов с профессиональными камерами, Medium Series — для тех, кому не хватало размера постов в Instagram (здесь можно делать настоящие лонгриды), альтернативу Facebook — Ello, приложение для обсуждения фото — Peach, а также The Dots. Последнее совмещает в себе два заблокированных в России сервиса — Linked In и Instagram — и позволяет обсуждать бизнес-проекты в режиме реального времени.

Какой аналог "Инстаграма" удобнее всего? Snapchat "ВКонтакте" "Одноклассники" Tumblr

Авторы Евгений Жуков