Кроме того, стало известно, что Вашингтон и Киев не упоминали о своей деятельности в международной отчётности, несмотря на её явную военно-биологическую направленность.

Украинские лаборатории продолжают уничтожать биологические материалы и соответствующую документацию, сообщил начальник Войск радиационной, химической и биологической защиты Вооружённых сил России Игорь Кириллов.

"В ходе проведения ликвидационных мероприятий в лаборатории ветеринарной медицины в населённом пункте Хлебодарское работающие сотрудники, граждане Украины, даже не допускались в здание. Эта лаборатория осуществляет взаимодействие с научно-исследовательским противочумным институтом имени Мечникова в Одессе", — рассказал военнослужащий.

По его словам, в этом институте проводятся исследования с возбудителями чумы, сибирской язвы, холеры, туляремии и арбовирусами. Кириллов считает, что США и Украина сознательно не упоминают ведение биологической деятельности в международных отчётах несмотря на то, что согласно Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия государства-участники должны сообщать ООН об объектах и работах в этой сфере.

"Речь идёт о мерах укрепления доверия, которые публикуются в целях контроля выполнения конвенции. С 2016 года, момента начала реализации упоминаемых нами проектов, США и Украина сознательно умалчивают о них в международной отчётности, несмотря на их явную военно-биологическую направленность. Подобная скрытность — ещё один повод задуматься об истинных целях Пентагона на Украине", — подчеркнул Кириллов.