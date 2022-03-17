Черниговская область получила от Киева гумпомощь в виде пенопласта в упаковках из-под масла

Видеодоказательства опубликовал в своих социальных сетях сам глава Черниговской ОГА Вячеслав Чаус.

Губернатор Черниговской области показал распаковку гумпомощи от украинской стороны. Видео © Facebook / Viacheslav Chaus

Губернатор Черниговской области Вячеслав Чаус показал распаковку гуманитарной помощи, которую прислала украинская сторона, только почему-то вместо масла в упаковках оказался пенопласт. Видео он опубликовал на своей странице в "Фейсбуке".

На кадрах видны четыре пачки масла, однако внутри брикетов губернатор обнаружил пенопласт. Чаус открывает одну упаковку за другой, представляя доказательства всем зрителям видео. При этом он совсем не стесняется в выражениях, проявляя искреннее недоумение и возмущение.

"Мы вам этот пенопласт потом скормим. Будут кормить все черниговцы", — не выдерживает и говорит Чаус в конце ролика.