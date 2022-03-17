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Опубликовано 17 марта 2022, 14:00

Зеленского уличили в попытке манипулировать Конгрессом США с помощью Мартина Лютера Кинга

Президент Украины Владимир Зеленский на выступлении перед Конгрессом США. Фото © ТАСС / ЕРА SCOTT APPLEWHITE / POOL

Президент Украины Владимир Зеленский на выступлении перед Конгрессом США. Фото © ТАСС / ЕРА SCOTT APPLEWHITE / POOL

Журналист американского журнала выразил надежду на то, что президент Штатов Джо Байден вместе с сенаторами не пойдут на поводу у главы Незалежной.

Американское издание The American Conservative раскритиковало попытки президента Украины Владимира Зеленского процитировать Мартина Лютера Кинга в обращении к Конгрессу США.

"Зеленский упомянул речь Мартина Лютера Кинга про мечту, при этом выступая не за мир и гармонию, а за бесполётную зону, увеличение военной помощи и усиление санкций", — говорится в материале американского журнала The American Conservative.

Так, автор журнала считает, что сценарии помощи США для Украины, которые описывал Зеленский перед конгрессменами, непрактичны, и Белому дому опасно на них соглашаться. Кроме того, в статье осуждается преувеличение фактов и откровенной лжи со стороны Киева с целью вызвать эмоциональную реакцию Запада, дабы добиться большей помощи для Украины. Журналист также выразил надежду на то, что президент США Джо Байден хочет мира и вместе с Конгрессом они не пойдёт на поводу у Зеленского.

Зеленского пристыдили за внешний вид во время выступления перед Конгрессом США
Зеленского пристыдили за внешний вид во время выступления перед Конгрессом США

Напомним, 16 марта украинский президент Владимир Зеленский выступил перед Конгрессом США. Спикер Палаты представителей Америки Нэнси Пелоси поприветствовала его лозунгом украинских националистов. В своём обращении к Конгрессу Зеленский призвал иностранных партнёров обеспечить введение бесполётной зоны над Украиной или — в качестве альтернативы — поставить Киеву комплексы С-300 и другие системы ПВО. Он напомнил, что Штаты обладают мощной авиацией, которая может "помочь Украине и Европе".

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Виктория Дитрих
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