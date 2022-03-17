Зеленского уличили в попытке манипулировать Конгрессом США с помощью Мартина Лютера Кинга
Президент Украины Владимир Зеленский на выступлении перед Конгрессом США. Фото © ТАСС / ЕРА SCOTT APPLEWHITE / POOL
Журналист американского журнала выразил надежду на то, что президент Штатов Джо Байден вместе с сенаторами не пойдут на поводу у главы Незалежной.
Американское издание The American Conservative раскритиковало попытки президента Украины Владимира Зеленского процитировать Мартина Лютера Кинга в обращении к Конгрессу США.
"Зеленский упомянул речь Мартина Лютера Кинга про мечту, при этом выступая не за мир и гармонию, а за бесполётную зону, увеличение военной помощи и усиление санкций", — говорится в материале американского журнала The American Conservative.
Так, автор журнала считает, что сценарии помощи США для Украины, которые описывал Зеленский перед конгрессменами, непрактичны, и Белому дому опасно на них соглашаться. Кроме того, в статье осуждается преувеличение фактов и откровенной лжи со стороны Киева с целью вызвать эмоциональную реакцию Запада, дабы добиться большей помощи для Украины. Журналист также выразил надежду на то, что президент США Джо Байден хочет мира и вместе с Конгрессом они не пойдёт на поводу у Зеленского.
Напомним, 16 марта украинский президент Владимир Зеленский выступил перед Конгрессом США. Спикер Палаты представителей Америки Нэнси Пелоси поприветствовала его лозунгом украинских националистов. В своём обращении к Конгрессу Зеленский призвал иностранных партнёров обеспечить введение бесполётной зоны над Украиной или — в качестве альтернативы — поставить Киеву комплексы С-300 и другие системы ПВО. Он напомнил, что Штаты обладают мощной авиацией, которая может "помочь Украине и Европе".