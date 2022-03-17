Зеленского уличили в попытке манипулировать Конгрессом США с помощью Мартина Лютера Кинга

"Зеленский упомянул речь Мартина Лютера Кинга про мечту, при этом выступая не за мир и гармонию, а за бесполётную зону, увеличение военной помощи и усиление санкций", — говорится в материале американского журнала The American Conservative.

Так, автор журнала считает, что сценарии помощи США для Украины, которые описывал Зеленский перед конгрессменами, непрактичны, и Белому дому опасно на них соглашаться. Кроме того, в статье осуждается преувеличение фактов и откровенной лжи со стороны Киева с целью вызвать эмоциональную реакцию Запада, дабы добиться большей помощи для Украины. Журналист также выразил надежду на то, что президент США Джо Байден хочет мира и вместе с Конгрессом они не пойдёт на поводу у Зеленского.