Польша заявила об отказе от новых газовых контрактов с Россией после 2022 года

Представитель Правительства Польши по стратегической энергетической инфраструктуре Петр Наимский заявил, что страна не планирует закупать газ у России после завершения долгосрочного контракта с "Газпромом" в конце 2022 года.

"Срок действия долгосрочного контракта на закупку газа с Россией заканчивается в декабре этого года <...> Мы не будем больше покупать газ у российских поставщиков", — сказал он в интервью радио RMF FM.

По его словам, даже если поставки по краткосрочным контрактам могут показаться выгодными с точки зрения бизнеса, сейчас это крайне сложно себе представить.

При этом он отметил, что половина объёмов газа, которую Польша сейчас закупает, поступает из России. Наимский выразил готовность национального нефтегазового концерна PGNiG заменить эти поставки, в том числе и за счёт предстоящего ввода в эксплуатацию газопровода Baltic Pipe, по которому топливо будет транспортироваться из Норвегии в Польшу через Данию.

"Осенью вводим в эксплуатацию газопровод Baltic Pipe. У нас есть обширный газовый терминал в Свиноуйсьце. Мы собираемся завершить соединение с Литвой и Словакией в ближайшие месяцы. Да, мы готовы", — добавил он.