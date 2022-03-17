Известные итальянские журналисты осудили подлог газеты La Stampa, выдавшей Донецк за Киев

Представители СМИ потребовали объяснений от туринской редакции, а историк Анджело д'Орси планирует обратиться с жалобой в Орден итальянских журналистов.

Публикация в туринской газете La Stampa, которая в среду открыла тему украинского кризиса крупной фотографией на первой полосе под заголовком "Бойня", вызвала бурную дискуссию в соцсетях и критику со стороны известных журналистов Италии. Дело в том, что фото последствий удара ракетой "Точка-У" по Донецку издание выдало за обстрел Киева.

В ответ La Verità опубликовала статью "Не невинные ошибки пристрастной информации". Главный редактор издания Маурицио Бельпьетро указал на публикацию туринской газеты и особенности фотографии. Туринское издание преподнесло события так, будто "представленная на изображении бойня произошла в Киеве, в Мариуполе или во Львове и совершена российскими военными, которые и убили десятки человек". В своей публикации он объяснил, что запущенная ракета привела к бойне русскоговорящих, то есть украинцев, говорящих по-русски, и что этот снимок запечатлел события в Донецке. Следовательно, инцидент не имеет никакого отношения к Киеву, Мариуполю или Львову.

Недоумение публикация La Stampa вызвала и у итальянского историка, журналиста Анджело д'Орси, который долгие годы сотрудничал с изданием. Он написал открытое письмо главному редактору газеты и заявил, что ждёт от редакции самокритичной оценки и объяснений. Анджело д'Орси также пообещал обратиться в Орден итальянских журналистов, членом которого он является с 1971 года, и заверил, что больше не будет покупать газету La Stampa.

"Первая полоса газеты, которой вы руководите, достигла дна журналистской непорядочности: изображение, касающееся бойни, учинённой два дня назад правительственными войсками Киева в отношении мирных жителей Донецка, представлено таким образом, что общественность думает, будто её совершили плохие русские", — высказался итальянский историк.

Напомним, итальянская газета La Stampa ранее подверглась критике и со стороны официального представителя МИД РФ. Мария Захарова назвала "особым цинизмом, который не может остаться незамеченным", подлог, совершённый изданием. Она отметила, что в "антироссийском угаре" итальянским журналистам всё равно, что они говорят своим читателям неправду. А пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал иллюстрацию фейком и чудовищным подлогом.