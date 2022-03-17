Подоляк заявил, что ожидает встречу Путина с Зеленским после достижения мирного соглашения

После выработки фундамента мирного договора украинские власти будут думать о подходящей модели поведения во время встречи президентов, поведал политик.

Советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что встреча президента России Владимира Путина и лидера Незалежной Владимира Зеленского может состояться после завершения работы над соглашением, возможно, в течение ближайших недель.

"Как только закончится работа над соглашением, мы приступим к организации встречи", — сообщил Михаил Подоляк.

По его словам, переговоры могут состояться уже в течение ближайших недель. В данном случае место встречи Путина и Зеленского не имеет значения, подчеркнул Подоляк. Главное, по его словам, чтобы это была не Россия. На вопрос о том, будет ли президент Украины жать руку российскому лидеру в ходе саммита, он сказал: "Вопрос рукопожатия беспокоит нас меньше всего".