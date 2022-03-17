Подоляк заявил, что ожидает встречу Путина с Зеленским после достижения мирного соглашения
После выработки фундамента мирного договора украинские власти будут думать о подходящей модели поведения во время встречи президентов, поведал политик.
Советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что встреча президента России Владимира Путина и лидера Незалежной Владимира Зеленского может состояться после завершения работы над соглашением, возможно, в течение ближайших недель.
"Как только закончится работа над соглашением, мы приступим к организации встречи", — сообщил Михаил Подоляк.
По его словам, переговоры могут состояться уже в течение ближайших недель. В данном случае место встречи Путина и Зеленского не имеет значения, подчеркнул Подоляк. Главное, по его словам, чтобы это была не Россия. На вопрос о том, будет ли президент Украины жать руку российскому лидеру в ходе саммита, он сказал: "Вопрос рукопожатия беспокоит нас меньше всего".
Ранее вице-премьер Украины Ирина Верещук подтвердила готовность Зеленского встретиться с Путиным. По её словам, отправной темой для переговоров должно стать принятие решения о прекращении огня. Также она добавила, что прежде, чем говорить о политике, необходимо обсудить работу гуманитарных коридоров.
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