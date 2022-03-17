Сбежавший в Белоруссию польский солдат Эмиль Чечко найден мёртвым

Польский солдат Эмиль Чечко, который в декабре прошлого года сбежал в Белоруссию и которого на родине приговорили к шести месяцам тюрьмы, найден мёртвым в Минске. Об обнаружении его тела по месту жительства сообщает СК Белоруссии.