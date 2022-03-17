Сбежавший в Белоруссию польский солдат Эмиль Чечко найден мёртвым
Следователи рассматривают все возможные версии произошедшего, в том числе насильственный характер гибели.
Эмиль Чечко. Скриншот © "Беларусь-1"
Польский солдат Эмиль Чечко, который в декабре прошлого года сбежал в Белоруссию и которого на родине приговорили к шести месяцам тюрьмы, найден мёртвым в Минске. Об обнаружении его тела по месту жительства сообщает СК Белоруссии.
"Следственно-оперативная группа незамедлительно выбыла на место происшествия. В настоящее время проводится осмотр, фиксируется следовая картина, изымаются объекты, имеющие значение для следствия", — рассказали в управлении.
Для установления точной причины смерти беглого польского солдата назначена судебно-медицинская экспертиза. Следователи рассматривают все возможные версии произошедшего, в том числе насильственный характер гибели, уточнили в СК.
Напомним, о побеге польского военного в Белоруссию 17 декабря сообщил Госпогранкомитет республики. По данным белорусского ведомства, поляк попросил убежища, так как не был согласен с практикой негуманного обращения с беженцами со стороны Варшавы. Прокуратура Польши завела дело, военнослужащего обвиняют в дезертирстве. В интервью белорусскому телевидению Чечко рассказал, что польские силовики убивали волонтёров, пытавшихся помочь мигрантам на белорусско-польской границе, и что он сам принимал участие в убийствах нелегалов. Позже СМИ сообщили, что спецслужбы Польши подозревают Чечко в шпионаже. По их версии, солдат мог быть завербован белорусской стороной после возникновения проблем с законом.