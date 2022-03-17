В "Руспродсоюзе" заявили о росте отгрузочных цен на сахар до 78 рублей за кг

Отгрузочные цены на сахар увеличились до 75−78 рублей за один килограмм. Об этом заявил заместитель председателя правления ассоциации "Руспродсоюз" Дмитрий Леонов.

"Для производителей готовой продукции это чревато ещё большим ростом издержек и невозможностью выпуска продуктов питания, в рецептуре которых применяется сахар", — пояснил он телеканалу "360" .

Как сообщалось, ФАС уже начала проверку всех участников рынка сахара, как производителей, так и розничных магазинов. В ведомстве отметили, что дефицит сахара на полках в ряде случаев создаётся искусственно самими продавцами, что подстёгивает ажиотажный спрос потребителей. Недобросовестные организации понесут ответственность, вплоть до оборотных штрафов.