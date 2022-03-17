"Сейчас ему сложно": Чемпион "Формулы-1" Ферстаппен поддержал российского пилота Мазепина
Ранее команда "Хаас" расторгла контракт с нашим гонщиком на фоне ситуации на Украине.
Чемпион "Формулы-1", нидерландский гонщик Макс Ферстаппен поддержал россиянина Никиту Мазепина, с которым ранее был расторгнут контракт командой "Хаас".
"Мы сочувствуем Никите. Все мы, вне зависимости от происхождения, с раннего возраста упорно трудимся, чтобы стать гонщиком "Формулы-1". Конечно, у вас может быть финансовая поддержка, но всё равно нужен талант, чтобы пилотировать машины в "Формуле-3" и "Формуле-2". Нужно быть конкурентоспособным, и он, определённо, был таким. Сейчас ему очень сложно", — заявил Ферстаппен в эфире Би-би-си.
Ранее Лайф сообщал, что "Хаас" разорвал контракт с гонщиком Никитой Мазепиным, который дебютировал в "Формуле-1" в прошлом сезоне, однако не сумел набрать очки. Сам пилот заявил, что его увольнение было абсолютно несправедливым.
ТАСС / ZUMA / KAMRAN JEBREILI / POOL