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Регион
Опубликовано 17 марта 2022, 17:33

"Сейчас ему сложно": Чемпион "Формулы-1" Ферстаппен поддержал российского пилота Мазепина

Ранее команда "Хаас" расторгла контракт с нашим гонщиком на фоне ситуации на Украине.

Чемпион "Формулы-1", нидерландский гонщик Макс Ферстаппен поддержал россиянина Никиту Мазепина, с которым ранее был расторгнут контракт командой "Хаас".

"Мы сочувствуем Никите. Все мы, вне зависимости от происхождения, с раннего возраста упорно трудимся, чтобы стать гонщиком "Формулы-1". Конечно, у вас может быть финансовая поддержка, но всё равно нужен талант, чтобы пилотировать машины в "Формуле-3" и "Формуле-2". Нужно быть конкурентоспособным, и он, определённо, был таким. Сейчас ему очень сложно", — заявил Ферстаппен в эфире Би-би-си.

"Будет полезным для меня и команды": Шумахер поддержал разрыв "Хаасом" контракта с Мазепиным
"Будет полезным для меня и команды": Шумахер поддержал разрыв "Хаасом" контракта с Мазепиным

Ранее Лайф сообщал, что "Хаас" разорвал контракт с гонщиком Никитой Мазепиным, который дебютировал в "Формуле-1" в прошлом сезоне, однако не сумел набрать очки. Сам пилот заявил, что его увольнение было абсолютно несправедливым.

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ТАСС / ZUMA / KAMRAN JEBREILI / POOL

Шамиль Гаджиев
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