"Сейчас ему сложно": Чемпион "Формулы-1" Ферстаппен поддержал российского пилота Мазепина

"Мы сочувствуем Никите. Все мы, вне зависимости от происхождения, с раннего возраста упорно трудимся, чтобы стать гонщиком "Формулы-1". Конечно, у вас может быть финансовая поддержка, но всё равно нужен талант, чтобы пилотировать машины в "Формуле-3" и "Формуле-2". Нужно быть конкурентоспособным, и он, определённо, был таким. Сейчас ему очень сложно", — заявил Ферстаппен в эфире Би-би-си.