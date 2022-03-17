Котяков рассказал, какие выплаты положены россиянам при простое

Министр труда и социальной защиты Антон Котяков заявил, что находящиеся в простое компании должны выплачивать сотрудникам не менее 2/3 от средней зарплаты или 2/3 тарифной ставки предприятия.

"Мы чётко понимаем и видим картину увеличения числа занятых на организациях, которые переходят в режим простоя. Это говорит о том, что на сегодняшний день работники получают заработную плату в зависимости от той ситуации, по каким причинам был организован простой на том или ином предприятии, они получают либо 2/3 средней заработной платы, либо 2/3 тарифной ставки на предприятии", — сказал он журналистам.

Министр отметил, что в основном простой связан с изменением логистических цепочек поставок комплектующих товаров, необходимых для производства, и изменением в каких-то случаях технологических процессов на отдельных предприятиях.

"Это, в свою очередь, требует времени для переоснащения изменения формата и, скажем так, взаимосвязи между поставщиками, требует времени на переобучение персонала в каких-то случаях. Соответственно, мы чётко понимаем и видим, что именно режим простоя в данном случае является в какой-то степени вынужденной мерой", — подчеркнул Котяков.

При этом он добавил, что предприятия, которые даже вводят режим простоя, прикладывают все усилия для сохранения своих трудовых коллективов. Кроме того, они сохраняют договорные отношения по тем же самым арендным обязательствам, которые у них были сформированы.