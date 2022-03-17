МИД Турции анонсировал телефонные переговоры Эрдогана с Путиным

"Вчера наш президент провёл переговоры с [президентом Украины Владимиром] Зеленским. Сегодня он проведёт переговоры с президентом Путиным", — сообщил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу на пресс-конференции в Киеве, пояснив, что звонок был назначен на 16:00 по мск.

Напомним, что 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в этом регионе. При этом Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. В Минобороны РФ также подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по городам Незалежной.