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Регион
Опубликовано 17 марта 2022, 14:41

МИД Турции анонсировал телефонные переговоры Эрдогана с Путиным

По словам Мевлюта Чавушоглу, беседа между главами государств должна коснуться украинской тематики.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган намерен провести телефонные переговоры с главой РФ Владимиром Путиным 17 марта.

"Вчера наш президент провёл переговоры с [президентом Украины Владимиром] Зеленским. Сегодня он проведёт переговоры с президентом Путиным", — сообщил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу на пресс-конференции в Киеве, пояснив, что звонок был назначен на 16:00 по мск.

Напомним, что 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в этом регионе. При этом Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. В Минобороны РФ также подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по городам Незалежной.

Глава МИД Турции: Путин дал согласие Эрдогану на встречу с Зеленским
Глава МИД Турции: Путин дал согласие Эрдогану на встречу с Зеленским
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ТАСС / Владимир Смирнов

Виктория Дитрих
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