Эрдоган подтвердил готовность организовать встречу Путина и Зеленского в Турции
В ходе беседы с российским лидером он также подчеркнул, что его страна сохраняет искренний подход к обеспечению мира между РФ и Украиной.
Президент России Владимир Путин обсудил ситуацию на Украине с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом. В ходе телефонного разговора они подняли ряд тем, в том числе и гуманитарную ситуацию в стране, сообщили в канцелярии президента Турции.
"Эрдоган заявил, что Турция сохраняет искренний подход, который она демонстрировала с самого начала, для обеспечения мира между Россией и Украиной. Заявив, что, если будет объявлено постоянное прекращение огня, будет открыт путь к долгосрочному урегулированию, президент Эрдоган выразил искреннее желание положительных результатов от переговоров между Россией и Украиной", — говорится в сообщении канцелярии.
В ходе беседы Эрдоган также подтвердил свою готовность организовать переговоры Путина и его украинского коллеги Владимира Зеленского в Анкаре или Стамбуле.
Напомним, ранее глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что президент РФ Владимир Путин не против встречи с главой Незалежной Владимиром Зеленским. По его словам, он дал согласие на переговоры во время телефонного разговора с Эрдоганом. В связи с заявлением министра политолог Юрий Светов объяснил, зачем Зеленский срочно требует встречи с Путиным. Эксперт считает, что сейчас о контакте президентов не может идти речь, поскольку переговорщики не выполнили свои задачи. При этом он отметил некоторые позитивные подвижки со стороны делегации Украины.