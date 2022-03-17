"Невская косметика" увеличит производство в 3 раза для импортозамещения
Предприятие работает с Индией, Китаем, Малайзией, а также ищет новых поставщиков сырья.
Одно из крупнейших и старейших питерских предприятий "Невская косметика" займётся импортозамещением, сообщает телеканал "Санкт-Петербург". На заводе сейчас выпускают 25 позиций товаров, семь из них — первой необходимости. На предприятии выпускают мыло, кремы, зубную пасту, шампуни, стиральные порошки и многие другие товары. Основная задача на сегодня — найти новых поставщиков сырья, так как ранее 60% компонентов привозили из Европы.
"Мы работаем с Индией и работаем с Китаем, работаем с Малайзией. Например, все масла тропические – они у нас здесь не растут. И оливковое и персиковое. И всё. Поэтому мы ищем новых поставщиков на то сырье, которое нам необходимо заменить", — рассказала заместитель генерального директора по работе с персоналом компании Светлана Ганова.
Стоит отметить, что "Невская косметика" существует уже 183 года. За это время оно успешно пережило две мировых войны и три смены власти, а останавливать работу пришлось лишь в годы блокады — на 4 месяца. По словам начальника отдела научно-исследовательских разработок Андрея Комарова, после ухода западных брендов можно увеличить объемы производства по отдельным позициям — в два-три раза. Ресурсы на увеличение есть: мощности позволяют увеличить производство примерно на 40-50%.
Также завод может и расширить линейку товаров. К примеру, мицеллярную воду и очищающее молочко, уже запускали в производство год назад, но тогда товары не справились с конкуренцией. Теперь российские покупатели смогут оценить отечественную косметику по достоинству.
Напомним, многие компании и бренды объявили об уходе с российского рынка из-за российской "Операции Z" по демилитаризации и денацификации Украины. О временном уходе с рынка заявили магазины H&M Group, сеть строительных и хозяйственных магазинов OBI. Испанская компания Inditex, владеющая брендами Zara, Bershka, Pull & Bear, Massimo Dutti, Stradivarius и Oysho, приняла аналогичное решение. Компания McDonald’s официально объявила, что 14 марта приостановит работу в России.
ТАСС / Ковалёв Пётр