"Невская косметика" увеличит производство в 3 раза для импортозамещения

Одно из крупнейших и старейших питерских предприятий "Невская косметика" займётся импортозамещением, сообщает телеканал "Санкт-Петербург". На заводе сейчас выпускают 25 позиций товаров, семь из них — первой необходимости. На предприятии выпускают мыло, кремы, зубную пасту, шампуни, стиральные порошки и многие другие товары. Основная задача на сегодня — найти новых поставщиков сырья, так как ранее 60% компонентов привозили из Европы.

"Мы работаем с Индией и работаем с Китаем, работаем с Малайзией. Например, все масла тропические – они у нас здесь не растут. И оливковое и персиковое. И всё. Поэтому мы ищем новых поставщиков на то сырье, которое нам необходимо заменить", — рассказала заместитель генерального директора по работе с персоналом компании Светлана Ганова.

Стоит отметить, что "Невская косметика" существует уже 183 года. За это время оно успешно пережило две мировых войны и три смены власти, а останавливать работу пришлось лишь в годы блокады — на 4 месяца. По словам начальника отдела научно-исследовательских разработок Андрея Комарова, после ухода западных брендов можно увеличить объемы производства по отдельным позициям — в два-три раза. Ресурсы на увеличение есть: мощности позволяют увеличить производство примерно на 40-50%.