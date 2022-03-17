Московское "Динамо" расторгло контракты с двумя иностранными хоккеистами. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного клуба.

Команду по окончании первого раунда плей-офф КХЛ покинули канадец Эрик О'Делл и швед Андре Петерссон. Контракты с игроками были расторгнуты по взаимному соглашению сторон.