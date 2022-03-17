Московское "Динамо" расторгло контракты с двумя иностранными хоккеистами
В четвертьфинальной серии Кубка Гагарина бело-голубые сыграют с ЦСКА.
Московское "Динамо" расторгло контракты с двумя иностранными хоккеистами. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного клуба.
Команду по окончании первого раунда плей-офф КХЛ покинули канадец Эрик О'Делл и швед Андре Петерссон. Контракты с игроками были расторгнуты по взаимному соглашению сторон.
В 1/8 финала Кубка Гагарина бело-голубые в семи матчах одолели череповецкую "Северсталь". В следующем раунде динамовцы сыграют с московским ЦСКА.
Ранее Лайф сообщал, что из уфимского "Салавата Юлаева" ушли все легионеры. Команду покинули датский защитник Филип Ларсен, а также финны Юха Метсола, Сакари Маннинен, Тему Хартикайнен и Маркус Гранлунд. С новосибирской "Сибирью" расстались финны Харри Сятери и Юрки Йокипакка. Контракты с ЦСКА расторгли шведские нападающие Йоаким Нордстрём и Лукас Уоллмарк.
ХК "Динамо"