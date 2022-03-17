НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
17 марта, 15:46

Генпрокуратура Белоруссии завела дело на советника офиса Зеленского Арестовича

Санкция статьи "Призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности" предусматривает до 12 лет лишения свободы.

<p>Алексей Арестович. Фото © <a href="https://www.facebook.com/alexey.arestovich" target="_blank" rel="noopener noreferrer">facebook / alexey.arestovich</a></p>

Алексей Арестович. Фото © facebook / alexey.arestovich

Генеральная прокуратура Республики Беларусь возбудила уголовное дело в отношении советника Офиса президента Украины Алексея Арестовича. Он проходит по статье "Призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности", которая предусматривает до 12 лет лишения свободы.

"Установлено, что подозреваемый не позднее 17 марта 2022 года записал и разместил в Интернете видеоролик с публичными призывами к совершению актов терроризма и диверсий на объектах Белорусской железной дороги, совершению иных действий, направленных на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь", — говорится в сообщении надзорного органа.

Дело направлено в Следственный комитет Белоруссии.

Джабаров усомнился в словах Арестовича о сроках достижения мирного соглашения с Россией

Джабаров усомнился в словах Арестовича о сроках достижения мирного соглашения с Россией

А ранее на Украине возбудили дело против представителя МИД РФ Марии Захаровой и двух российских военачальников. Сама дипломат назвала это "сюрреализмом киевского режима". В свою очередь российский Следственный комитет уже ведёт немало дел, касающихся преступлений украинских силовиков, обстреливающих Донбасс.

Александра Вишнякова

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров

Layer 1