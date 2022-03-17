Генпрокуратура Белоруссии завела дело на советника офиса Зеленского Арестовича
Санкция статьи "Призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности" предусматривает до 12 лет лишения свободы.
Алексей Арестович. Фото © facebook / alexey.arestovich
Генеральная прокуратура Республики Беларусь возбудила уголовное дело в отношении советника Офиса президента Украины Алексея Арестовича. Он проходит по статье "Призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности", которая предусматривает до 12 лет лишения свободы.
"Установлено, что подозреваемый не позднее 17 марта 2022 года записал и разместил в Интернете видеоролик с публичными призывами к совершению актов терроризма и диверсий на объектах Белорусской железной дороги, совершению иных действий, направленных на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь", — говорится в сообщении надзорного органа.
Дело направлено в Следственный комитет Белоруссии.
А ранее на Украине возбудили дело против представителя МИД РФ Марии Захаровой и двух российских военачальников. Сама дипломат назвала это "сюрреализмом киевского режима". В свою очередь российский Следственный комитет уже ведёт немало дел, касающихся преступлений украинских силовиков, обстреливающих Донбасс.
Лента новостей
Глава Красного Креста заявил о прогрессе в вопросах обмена пленными между РФ и Украиной
сегодня в 15:41
Макрон предрёк миру глубокий продовольственный кризис из-за событий на Украине
сегодня в 15:34
В ОП РФ заверили, что детей с тяжёлыми заболеваниями не оставят без лекарств из-за санкций
сегодня в 15:27