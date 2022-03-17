Генпрокуратура Белоруссии завела дело на советника офиса Зеленского Арестовича

Генеральная прокуратура Республики Беларусь возбудила уголовное дело в отношении советника Офиса президента Украины Алексея Арестовича. Он проходит по статье "Призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности", которая предусматривает до 12 лет лишения свободы.

"Установлено, что подозреваемый не позднее 17 марта 2022 года записал и разместил в Интернете видеоролик с публичными призывами к совершению актов терроризма и диверсий на объектах Белорусской железной дороги, совершению иных действий, направленных на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь", — говорится в сообщении надзорного органа.

Дело направлено в Следственный комитет Белоруссии.