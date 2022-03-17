Комитет министров Совета Европы приостановил все связи с Белоруссией

Комитет министров Совета Европы принял решение о приостановке всех связей на межгосударственном уровне с Белоруссией из-за ситуации вокруг Украины. Страна лишена права принимать участие в мероприятиях ЕС, говорится в заявлении организации.

"Комитет министров СЕ сегодня принял решение приостановить все отношения с Белоруссией в связи с активным участием страны в агрессии РФ против Украины. Своим решением Комитет министров приостанавливает право Белоруссии на участие во всех заседаниях и мероприятиях организации", — сообщается в документе.