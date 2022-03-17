Комитет министров Совета Европы приостановил все связи с Белоруссией
Однако он также заявил о намерениях поддерживать отношения с гражданами республики и оппозицией в изгнании.
Комитет министров Совета Европы принял решение о приостановке всех связей на межгосударственном уровне с Белоруссией из-за ситуации вокруг Украины. Страна лишена права принимать участие в мероприятиях ЕС, говорится в заявлении организации.
"Комитет министров СЕ сегодня принял решение приостановить все отношения с Белоруссией в связи с активным участием страны в агрессии РФ против Украины. Своим решением Комитет министров приостанавливает право Белоруссии на участие во всех заседаниях и мероприятиях организации", — сообщается в документе.
В заявлении уточняется, что запрет также касается участия Белоруссии в частичных соглашениях Совета Европы, включая Венецианскую комиссию, но не ущемляет её прав как стороны международных конвенций. Комитет министров заявил о намерениях поддерживать и укреплять отношения с белорусским гражданским обществом и оппозицией в изгнании. Там готовы предпринять дальнейшие инициативы в этом отношении в скором времени.
А ранее Лайф писал, что вице-спикер Госдумы Пётр Толстой заявил о выходе России из Совета Европы. Он добавил, что ответственность за это лежит на странах НАТО, которые использовали тему прав человека для реализации своих геополитических интересов и нападок на Россию. Позже Парламентская ассамблея Совета Европы проголосовала за исключение РФ. За проект исключения проголосовало 216 депутатов ПАСЕ, против — никто, трое воздержались. После Совет Европы исключил Россию из организации и спустил с флагштока триколор. Также в связи с этим Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) приостановил рассмотрение жалоб против РФ.