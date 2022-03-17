НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
17 марта, 15:49

Комитет министров Совета Европы приостановил все связи с Белоруссией

Однако он также заявил о намерениях поддерживать отношения с гражданами республики и оппозицией в изгнании.

Комитет министров Совета Европы принял решение о приостановке всех связей на межгосударственном уровне с Белоруссией из-за ситуации вокруг Украины. Страна лишена права принимать участие в мероприятиях ЕС, говорится в заявлении организации.

"Комитет министров СЕ сегодня принял решение приостановить все отношения с Белоруссией в связи с активным участием страны в агрессии РФ против Украины. Своим решением Комитет министров приостанавливает право Белоруссии на участие во всех заседаниях и мероприятиях организации", — сообщается в документе.

В заявлении уточняется, что запрет также касается участия Белоруссии в частичных соглашениях Совета Европы, включая Венецианскую комиссию, но не ущемляет её прав как стороны международных конвенций. Комитет министров заявил о намерениях поддерживать и укреплять отношения с белорусским гражданским обществом и оппозицией в изгнании. Там готовы предпринять дальнейшие инициативы в этом отношении в скором времени.

Совет Европы исключил Россию из организации и спустил с флагштока триколор

Совет Европы исключил Россию из организации и спустил с флагштока триколор

А ранее Лайф писал, что вице-спикер Госдумы Пётр Толстой заявил о выходе России из Совета Европы. Он добавил, что ответственность за это лежит на странах НАТО, которые использовали тему прав человека для реализации своих геополитических интересов и нападок на Россию. Позже Парламентская ассамблея Совета Европы проголосовала за исключение РФ. За проект исключения проголосовало 216 депутатов ПАСЕ, против — никто, трое воздержались. После Совет Европы исключил Россию из организации и спустил с флагштока триколор. Также в связи с этим Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) приостановил рассмотрение жалоб против РФ.

Обложка ©

Wikipedia

Виктория Дитрих

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров

Layer 1