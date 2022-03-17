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Регион
Опубликовано 17 марта 2022, 16:03
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Глава Пентагона указал на неизменную позицию США в вопросе закрытия неба над Украиной

Ллойд Остин вместе с тем отметил, что страна другими способами сделает всё возможное для поддержки усилий Незалежной по защите своей территории.

Министр обороны США Ллойд Остин заявил, что Вашингтон не изменил свою позицию относительно введения бесполётной зоны над Украиной. По его словам, закрывать небо над Незалежной Америка не собирается, поскольку это привело бы к конфликту с Россией, которого страна не желает.

"Президент [США Джо] Байден ясно дал понять, что наши силы не будут воевать на Украине. А введение бесполётной зоны как раз и означает начало конфликта с Россией... Вместе с тем мы сделаем всё возможное для поддержки Украины и её усилий по защите своей территории", — сказал глава Пентагона на пресс-конференции в Словакии.

Олаф Шольц выступил против бесполётной зоны над Украиной
Олаф Шольц выступил против бесполётной зоны над Украиной

Как писал Лайф ранее, Зеленский неоднократно просил США и Евросоюз закрыть небо Украины или предоставить ей боевые самолёты. Генсек НАТО Столтенберг объявил об отказе альянса делать это, после чего президент Незалежной усомнился в способности НАТО кого-то защитить. Кроме того, ранее не один мировой лидер высказался против введения бесполётной зоны, ряд политиков считает, что это приведёт к третьей мировой войне. Позже Зеленский попросил у США С-300 как альтернативу бесполётной зоне.

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Николь Вербер
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