Минцифры сообщило об экстренных мерах по организации российских аналогов Instagram

Замглавы Минцифры Александр Шойтов заявил, что министерство принимает экстренные меры по организации российских цифровых платформ в связи с блокировкой иностранных Facebook и Instagram за призывы к насилию в адрес россиян.

"Сейчас иностранные цифровые платформы блокируются, на их смену приходят отечественные. В настоящее время в этом направлении мы принимаем экстренные меры по организации отечественных цифровых платформ", — сказал он в ходе парламентских слушаний "О законодательном обеспечении информационной безопасности детей и подростков".