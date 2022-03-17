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17 марта, 15:55

Минцифры сообщило об экстренных мерах по организации российских аналогов Instagram

В министерстве отметили, что результаты работы в данном направлении будут в этом месяце.

Замглавы Минцифры Александр Шойтов заявил, что министерство принимает экстренные меры по организации российских цифровых платформ в связи с блокировкой иностранных Facebook и Instagram за призывы к насилию в адрес россиян.

"Сейчас иностранные цифровые платформы блокируются, на их смену приходят отечественные. В настоящее время в этом направлении мы принимаем экстренные меры по организации отечественных цифровых платформ", — сказал он в ходе парламентских слушаний "О законодательном обеспечении информационной безопасности детей и подростков".

При этом Шойтов отметил, что результаты работы в данном направлении будут в этом месяце.

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Лайф напоминает, что ранее компания Meta, которой принадлежат соцсети Facebook и Instagram, разрешила призывы к насилию в отношении российских военных. В результате Генеральная прокуратура потребовала признать Meta экстремистской организацией и запретить её деятельность на территории страны. В Роскомнадзоре дали россиянам несколько дней на перенос своих фото- и видеоматериалов на другие платформы, в ночь на 14 марта Instagram начали в стране блокировать, а Facebook ещё до этого.

Обложка ©

Pexels

Николь Вербер

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