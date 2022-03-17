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17 марта, 16:27

"Без друзей с поджатыми хвостами": Рогозин анонсировал российскую экспедицию на Марс

По его словам, РФ справится и без поддержки недружелюбных коллег из Европы, которые изменили свою позицию из-за "американского окрика".

Генеральный директор госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин в ответ на отказ Европейского космического агентства (ЕКА) от совместной с госкорпорацией миссии ExoMars пообещал России подготовить собственную исследовательскую экспедицию на Марс.

"Да, мы потеряем несколько лет, но мы повторим наш посадочный модуль, обеспечим его ракетой-носителем "Ангара" и с нового стартового комплекса космодрома Восточный проведём самостоятельно эту исследовательскую экспедицию. Без всяких "европейских друзей" с поджатыми от американского окрика хвостами", — написал Дмитрий Рогозин в своём Telegram-канале.

Напомним, Запад начал вводить в отношении России санкции и прочие ограничения после начала "Операции Z" на Украине. Владимир Путин объявил о её проведении утром 24 февраля. В Минобороны подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по украинским городам, высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО и аэродромы Украины. Гражданскому населению ничего не угрожает. Республики Донбасса меж тем продвигаются к административным границам Луганской и Донецкой народных республик.

Рогозин предложил "вычистить пятую колонну"

Рогозин предложил "вычистить пятую колонну"

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ТАСС / Сергей Карпухин

Виктория Дитрих

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