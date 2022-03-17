"Без друзей с поджатыми хвостами": Рогозин анонсировал российскую экспедицию на Марс
По его словам, РФ справится и без поддержки недружелюбных коллег из Европы, которые изменили свою позицию из-за "американского окрика".
Генеральный директор госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин в ответ на отказ Европейского космического агентства (ЕКА) от совместной с госкорпорацией миссии ExoMars пообещал России подготовить собственную исследовательскую экспедицию на Марс.
"Да, мы потеряем несколько лет, но мы повторим наш посадочный модуль, обеспечим его ракетой-носителем "Ангара" и с нового стартового комплекса космодрома Восточный проведём самостоятельно эту исследовательскую экспедицию. Без всяких "европейских друзей" с поджатыми от американского окрика хвостами", — написал Дмитрий Рогозин в своём Telegram-канале.
Напомним, Запад начал вводить в отношении России санкции и прочие ограничения после начала "Операции Z" на Украине. Владимир Путин объявил о её проведении утром 24 февраля. В Минобороны подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по украинским городам, высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО и аэродромы Украины. Гражданскому населению ничего не угрожает. Республики Донбасса меж тем продвигаются к административным границам Луганской и Донецкой народных республик.
ТАСС / Сергей Карпухин