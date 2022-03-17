"Без друзей с поджатыми хвостами": Рогозин анонсировал российскую экспедицию на Марс

По его словам, РФ справится и без поддержки недружелюбных коллег из Европы, которые изменили свою позицию из-за "американского окрика".

Генеральный директор госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин в ответ на отказ Европейского космического агентства (ЕКА) от совместной с госкорпорацией миссии ExoMars пообещал России подготовить собственную исследовательскую экспедицию на Марс.

"Да, мы потеряем несколько лет, но мы повторим наш посадочный модуль, обеспечим его ракетой-носителем "Ангара" и с нового стартового комплекса космодрома Восточный проведём самостоятельно эту исследовательскую экспедицию. Без всяких "европейских друзей" с поджатыми от американского окрика хвостами", — написал Дмитрий Рогозин в своём Telegram-канале.