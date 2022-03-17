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Опубликовано 17 марта 2022, 16:33

ВС России за сутки сбили украинский вертолёт Ми-24 и ударный дрон Bayraktar

Всего же с начала проведения "Операции Z" уничтожены 182 самолёта и вертолёта ВСУ, 177 беспилотных летательных аппаратов, 1393 танка и других боевых бронированных машин.

Генерал-майор Игорь Конашенков доложил об итогах "Операции Z" вечером 17 марта. Видео © Минобороны РФ

Официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что за сутки Вооружённые силы России сбили один украинский вертолёт Ми-24 и один "Байрактар ТБ-2".

"В течение дня авиацией и средствами противовоздушной обороны Воздушно-космических сил России сбит в воздухе: один украинский вертолёт Ми-24 в районе населённого пункта Белки, а также пять украинских беспилотных летательных аппаратов, в том числе один "Байрактар ТБ-2", — сказал он в ходе брифинга.

Кроме того, по данным военного ведомства, оперативно-тактической, армейской и беспилотной авиацией поражено 29 украинских военных объектов, среди которых: одна установка реактивной системы залпового огня, три командных пункта, включая один полевой подвижный пункт управления бригады, шесть складов боеприпасов и 14 мест скопления боевой техники.

Всего же с начала проведения "Операции Z" уничтожены 182 украинских самолёта и вертолёта, 177 беспилотных летательных аппаратов, 1393 танка и других боевых бронированных машин, 134 реактивные системы залпового огня, 523 орудия полевой артиллерии и миномёта, а также 1182 единицы специальной военной автомобильной техники.

Также Вооружённые силы России, продолжая успешное наступление, взяли под контроль населённые пункты Новомайорское и Пречистовка. Продвижение за день составило десять километров.

ВС России уничтожили дивизион ракетных комплексов С-300 в ходе "Операции Z"
ВС России уничтожили дивизион ракетных комплексов С-300 в ходе "Операции Z"

Ранее Минобороны РФ опубликовало видео уничтожения артиллерийской батареи ВСУ. В военном ведомстве уточнили, что огневые позиции со всей техникой и вооружением разгромлены после нанесения российскими военными удара высокоточным оружием.

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Минобороны РФ

Николь Вербер
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