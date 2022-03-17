Минобороны РФ заявило о взятии под контроль сёл Новомайорское и Пречистовка

Всего же оперативно-тактической, армейской и беспилотной авиацией сегодня поражены 29 объектов ВСУ.

Российские военные заняли в ходе наступления два населённых пункта в Донецкой области Украины — Пречистовка и Новомайорское, за день они продвинулись на 10 километров. О ходе "Операции Z" сообщил на вечернем брифинге представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

"ВС РФ, продолжая успешное наступление, взяли под контроль населённые пункты Новомайорское, Пречистовка. Продвижение за день составило 10 километров", — уточнил он.

Также за день авиация и ПВО России сбили в воздухе один украинский вертолёт Ми-24 около населённого пункта Белки и пять беспилотников, включая один ударный дрон Bayraktar TB2. Всего же оперативно-тактической, армейской и беспилотной авиацией сегодня поражены 29 военных объектов Украины.