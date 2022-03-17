"Мы выживем!": Нечаев предрёк появление из-за санкций бизнесменов, которые станут "авторами новой России"

Он уверен, что на фоне пессимизма одних обязательно найдутся пассионарии, способные развивать новые проекты, создавать предприятия и искать возможности в условиях тотального давления из-за рубежа.

Председатель партии "Новые люди" Алексей Нечаев рассказал, что санкции дают возможности для развития внутри России. Видео © "Дайте сказать!"

Председатель партии "Новые люди" Алексей Нечаев заявил, что введённые Западом в отношении РФ санкции открывают возможности для появления нового поколения бизнесменов, которые могут стать "авторами новой России". Свои варианты развития событий он озвучил в эфире шоу "Дайте сказать!".

"Будут какие-то сотни тысяч людей, которые выиграют очень много: они построят свои компании, они построят какие-то свои истории, сделают свои какие-то бренды. Они станут авторами новой России, которая будет складываться. И она будет другой, конечно, не такой, какой она была эти 30 лет", — отметил он.

Вместе с тем первоочередная задача российской власти минимизировать потери, которые может понести большинство граждан. В идеале никто из россиян не должен пострадать от санкций Запада и экономической нестабильности, добавил политик. Это трудновыполнимая цель, но к ней нужно стремиться.

"Вот как кошка падает на все четыре лапы, так и нам нужно выжить. Крепко встать и удержаться, несмотря ни на что. А выжить сегодня — значит победить", — заключил Нечаев.