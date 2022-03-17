"Единая Россия" проработает с кабмином меры по обеспечению продовольственной безопасности

Партия "Единая Россия" совместно с кабмином проработает дополнительные меры по обеспечению продовольственной безопасности, которые направлены на поддержку сельхозотрасли в условиях санкций, развитие АПК и сохранение покупательской способности жителей страны. Об этом сообщила замглавы Комитета Госдумы по аграрным вопросам Надежда Школкина.

"Направление, которое мы сегодня видим, с которым мы заработали с правительством, это именно создание условий и поддержание благоприятных условий для наших сельхозпроизводителей. Здесь в первую очередь мы рассматриваем ограничения любого рода проверок со стороны контрольно-надзорных, фискальных органов, введение моратория на наложение штрафных санкций на наши предприятия", — сказала она в ходе совещания на площадке партии по обеспечению продовольственной безопасности в условиях санкций.

Школкина отметила, что помочь отечественным сельхозпроизводителям также может перенос "таких мер, как маркировка, уплата цены за утилизацию упаковки производителей" на более поздний срок. При этом, по её словам, правительство достаточно оперативно реагирует на предложения партии. Она отметила, что вышло постановление кабмина, где сельское хозяйство фактически выводится из-под действия федерального закона о парниковых газах, а также предположила, что работа в таком направлении будет продолжаться.

При этом замглавы Комитета Госдумы по аграрным вопросам подчеркнула, что предприятиям нужны льготное кредитование и господдержка. Так, после обращения единороссов правительство выделило 2,5 миллиарда рублей субсидий для хлебопекарной промышленности, напомнила она.

"Мы оставляем за собой право ещё попросить правительство о выделении дополнительных средств, учитывая удорожание всех затрат, которые на сегодняшний день несут наши предприятия, в том числе хлебопекарной промышленности. Мы будем просить правительство об изменении условий по предоставлению таких субсидий", — заявила Школкина.

Кроме того, она отметила, что правительство прислушалось к предложению ЕР по увеличению краткосрочных льготных кредитов на проведение весенних полевых работ. На сегодняшний день аграриям выделено уже 25 миллиардов льготных краткосрочных кредитов под ставку не более 5%.

"Сегодня наша самая главная задача — довести до сельхозпроизводителей эти средства без всякой волокиты, без всякой бюрократии. Здесь обращаюсь к нашим региональным властям и к нашим кредитным организациям. Если необходимо внести оперативно какие-то изменения в постановление, в условия предоставления заёмщику кредитных условий или в требования Центробанка кредитным организациям, то дайте нам свои предложения. Мы незамедлительно это будем делать. Во всяком случае, прорабатывать вместе с правительством", — добавила Школкина.