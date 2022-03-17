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Регион
Опубликовано 17 марта 2022, 20:06

США пригрозили Китаю последствиями за помощь России на Украине

Госсекретарь США Блинкен отметил, что Пекин несёт особую ответственность, имея способность оказывать влияние на Москву.

Президент США Джо Байден предупредил Пекин о том, что США примут меры, если выяснится, что Китай поддерживает российскую спецоперацию на Украине. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

"Президент Байден проведёт переговоры с председателем [КНР] Си [Цзиньпином] завтра и даст ясно понять, что Китай будет нести ответственность за любые предпринимаемые им действия по поддержке российской агрессии", сказал журналистам Блинкен.

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Госсекретарь отметил, что Вашингтон продолжает призывать другие страны оказать влияние на Москву, чтобы та прекратила свои действия на территории Незалежной. По словам Блинкена, в этом плане Китай несёт особую ответственность и может повлиять на президента России Владимира Путина для защиты международного правопорядка.

Госсекретарь предположил: несмотря на то что Китай в российско-украинском конфликте придерживается нейтральной позиции, на самом деле он движется в обратном направлении. Также Блинкен выразил обеспокоенность тем, что КНР "рассматривает возможность прямой помощи России по части предоставления военного оборудования для использования на Украине".

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Напомним, ранее советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что Китаю грозят серьёзные последствия, если он попытается помочь России компенсировать потери от западных санкций.

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Pixabay

Юлия Коновалова
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