США пригрозили Китаю последствиями за помощь России на Украине

Госсекретарь США Блинкен отметил, что Пекин несёт особую ответственность, имея способность оказывать влияние на Москву.

Президент США Джо Байден предупредил Пекин о том, что США примут меры, если выяснится, что Китай поддерживает российскую спецоперацию на Украине. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

"Президент Байден проведёт переговоры с председателем [КНР] Си [Цзиньпином] завтра и даст ясно понять, что Китай будет нести ответственность за любые предпринимаемые им действия по поддержке российской агрессии", — сказал журналистам Блинкен.

Госсекретарь отметил, что Вашингтон продолжает призывать другие страны оказать влияние на Москву, чтобы та прекратила свои действия на территории Незалежной. По словам Блинкена, в этом плане Китай несёт особую ответственность и может повлиять на президента России Владимира Путина для защиты международного правопорядка.

Госсекретарь предположил: несмотря на то что Китай в российско-украинском конфликте придерживается нейтральной позиции, на самом деле он движется в обратном направлении. Также Блинкен выразил обеспокоенность тем, что КНР "рассматривает возможность прямой помощи России по части предоставления военного оборудования для использования на Украине".