США пригрозили Китаю последствиями за помощь России на Украине
Госсекретарь США Блинкен отметил, что Пекин несёт особую ответственность, имея способность оказывать влияние на Москву.
Президент США Джо Байден предупредил Пекин о том, что США примут меры, если выяснится, что Китай поддерживает российскую спецоперацию на Украине. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.
"Президент Байден проведёт переговоры с председателем [КНР] Си [Цзиньпином] завтра и даст ясно понять, что Китай будет нести ответственность за любые предпринимаемые им действия по поддержке российской агрессии", — сказал журналистам Блинкен.
Госсекретарь отметил, что Вашингтон продолжает призывать другие страны оказать влияние на Москву, чтобы та прекратила свои действия на территории Незалежной. По словам Блинкена, в этом плане Китай несёт особую ответственность и может повлиять на президента России Владимира Путина для защиты международного правопорядка.
Госсекретарь предположил: несмотря на то что Китай в российско-украинском конфликте придерживается нейтральной позиции, на самом деле он движется в обратном направлении. Также Блинкен выразил обеспокоенность тем, что КНР "рассматривает возможность прямой помощи России по части предоставления военного оборудования для использования на Украине".
Напомним, ранее советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что Китаю грозят серьёзные последствия, если он попытается помочь России компенсировать потери от западных санкций.
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