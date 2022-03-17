Генсек ООН Гутерриш: Удар "Точкой-У" по Донецку должен быть тщательно расследован

Трагедия унесла жизни 21 человека, ещё 37 мирных граждан пострадали, включая одного ребёнка.

Удар ракетой "Точка-У" по центру Донецка, в результате которого погиб 21 человек, а также другие подобные инциденты должны тщательно расследоваться. Об этом заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

"Персонал УВКПЧ в Донецке внимательно отслеживает развитие ситуации об инциденте 14 марта, в результате которого, как сообщалось, было убито 20 гражданских ракетой "Точка-У", которая могла нести кассетный заряд. По таким ситуациям необходимо вести тщательное расследование", — сказал он на заседании Совбеза всемирной организации.