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Опубликовано 17 марта 2022, 19:31
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Генсек ООН Гутерриш: Удар "Точкой-У" по Донецку должен быть тщательно расследован

Трагедия унесла жизни 21 человека, ещё 37 мирных граждан пострадали, включая одного ребёнка.

Удар ракетой "Точка-У" по центру Донецка, в результате которого погиб 21 человек, а также другие подобные инциденты должны тщательно расследоваться. Об этом заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

"Персонал УВКПЧ в Донецке внимательно отслеживает развитие ситуации об инциденте 14 марта, в результате которого, как сообщалось, было убито 20 гражданских ракетой "Точка-У", которая могла нести кассетный заряд. По таким ситуациям необходимо вести тщательное расследование", — сказал он на заседании Совбеза всемирной организации.

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Напомним, что 14 марта ВСУ совершили ракетный удар "Точкой-У" по центру Донецка. Изначально сообщалось о 20 погибших, позже стало известно о 21 жертве. Среди раненых есть ребёнок. По информации главы ДНР Дениса Пушилина, ракета несла запрещённый кассетный заряд. 15 марта в городе был объявлен траур по погибшим.

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ТАСС / AP / Alastair Grant

Максим Плетнёв
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