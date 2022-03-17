Генсек ООН Гутерриш: Удар "Точкой-У" по Донецку должен быть тщательно расследован
Трагедия унесла жизни 21 человека, ещё 37 мирных граждан пострадали, включая одного ребёнка.
Удар ракетой "Точка-У" по центру Донецка, в результате которого погиб 21 человек, а также другие подобные инциденты должны тщательно расследоваться. Об этом заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.
"Персонал УВКПЧ в Донецке внимательно отслеживает развитие ситуации об инциденте 14 марта, в результате которого, как сообщалось, было убито 20 гражданских ракетой "Точка-У", которая могла нести кассетный заряд. По таким ситуациям необходимо вести тщательное расследование", — сказал он на заседании Совбеза всемирной организации.
Напомним, что 14 марта ВСУ совершили ракетный удар "Точкой-У" по центру Донецка. Изначально сообщалось о 20 погибших, позже стало известно о 21 жертве. Среди раненых есть ребёнок. По информации главы ДНР Дениса Пушилина, ракета несла запрещённый кассетный заряд. 15 марта в городе был объявлен траур по погибшим.
ТАСС / AP / Alastair Grant