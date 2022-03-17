Россия отменила ковидные ограничения на въезд из ДНР, ЛНР, Украины и Белоруссии
Они были введены 27 марта 2020 года в целях предупреждения проникновения на территорию РФ новой коронавирусной инфекции.
В ЦОС ФСБ сообщили о снятии ограничений для граждан Луганской и Донецкой народных республик, а также Украины и Белоруссии на перемещение через границу РФ.
"С 00 часов 00 минут 18 марта 2022 года снимаются отдельные ограничения на перемещение граждан через государственную границу РФ, введённые 27 марта 2020 года в целях предупреждения проникновения на территорию РФ новой коронавирусной инфекции", — говорится в сообщении.
Так, согласно Распоряжению Правительства России от 17 марта 2022 года № 522-р, ограничения сняты для лиц, осуществляющих въезд в РФ из Донецкой и Луганской народных республик, с Украины, а также для граждан РФ и Белоруссии, пересекающих российско-белорусскую государственную границу.
Ранее Путин упростил въезд в Россию из ДНР, ЛНР и с Украины. Речь идёт об иностранцах и лицах без гражданства. Они могут находиться на территории РФ до 15 дней с даты пересечения государственной границы страны.
ТАСС / Драчев Виктор