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Регион
Опубликовано 17 марта 2022, 18:52
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Британские медики рассказали, как бойцы ВСУ пытались обманом отправить их воевать

По их словам, украинцы хотели отобрать у них паспорта. При этом никто не вёл анкеты прибывающих наёмников с указанием контактов ближайших родственников.

Два гражданина Великобритании, которые приехали на Украину в качестве медиков, рассказали, что их обманули ВСУ и отправили воевать. Об этом пишет The Telegraph.

Карл Вельш и Олли Фаннелл добровольно прибыли в Незалежную, чтобы вступить в "интернациональный легион". Сначала их заверили, что бойцами они не станут, а будут оказывать медицинскую помощь солдатам ВСУ. Но привезли их на военную базу возле Львова, где тренируются западные наёмники.

"Украинцы хотели отобрать у нас паспорта, подписать контракт на год, тренировать нас в течение двух дней, и спустя ещё два дня мы должны были быть в Киеве", рассказал 50-летний Вельш.

По его словам, родственники тех, кто отправился воевать за Украину, даже не узнают об их смерти. Украинские военные не дают заполнить никакие анкеты с контактами ближайших родственников. Оба британца чудом не попали на передовую. "Они посылали нас туда в качестве пушечного мяса", — сказал Фаннелл изданию.

Ранее Лайф писал, что американская компания разместила объявление по поиску военных наёмников для работы на Украине. Вакансия появилась на сайте silentprofessionals.org. Там указывается, что профессионалы с боевым опытом требуются "немедленно". Среди задач указаны "тайные операции по эвакуации людей".

"1843": Британский наёмник сбежал с Украины через несколько часов после прибытия
"1843": Британский наёмник сбежал с Украины через несколько часов после прибытия
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Татьяна Миссуми
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