JP Morgan обработал платёж России по евробондам

Один из крупнейших американских банков JP Morgan Chase обработал российский платёж по евробондам, после чего направил его в банк CityGroup. Об этом пишет агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

"Купонные выплаты по российским суверенным облигациям со сроком погашения на этой неделе были получены банком-корреспондентом JP Morgan, обработаны и перечислены платёжному агенту Citi", — говорится в сообщении.