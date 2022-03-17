JP Morgan обработал платёж России по евробондам
Как ранее писал Лайф, РФ выплатила купоны по евробондам на 117 млн долларов. По данным Правительства РФ, операция проведена в валюте.
Один из крупнейших американских банков JP Morgan Chase обработал российский платёж по евробондам, после чего направил его в банк CityGroup. Об этом пишет агентство Bloomberg со ссылкой на источники.
"Купонные выплаты по российским суверенным облигациям со сроком погашения на этой неделе были получены банком-корреспондентом JP Morgan, обработаны и перечислены платёжному агенту Citi", — говорится в сообщении.
Ранее Лайф писал, что Россия выплатила купоны по евробондам на 117 млн долларов. По данным Правительства РФ, выплата проведена в валюте. Проблем с обслуживанием госдолга нет.
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