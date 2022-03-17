Минобороны РФ: Из Мариуполя за день эвакуировано почти 43 тысячи мирных жителей
Ещё 3144 человека удалось сегодня вывезти из различных населённых пунктов на Киевском и Харьковском направлениях.
Из Мариуполя за день по гумкоридорам были эвакуированы почти 43 тысячи мирных жителей, сообщил в ходе вечернего брифинга начальник Национального центра управления обороной РФ Михаил Мизинцев.
"В результате проводимой в Мариуполе гуманитарной операции сегодня обеспечена безопасная эвакуация из города ещё 42 992 человек", — рассказал Мизинцев.
Для мирного населения в город было доставлено 134 тонны медикаментов, предметов первой необходимости, продовольствия, в том числе детского питания. Кроме того, 3144 человека удалось сегодня вывезти на автобусах и личных автомобилях из различных населённых пунктов на Киевском и Харьковском направлениях.
Ранее Лайф рассказывал, что практически все огневые точки неонацистов в пригороде Мариуполя уничтожены. Успешная операция по разблокированию города позволила открыть гуманитарные коридоры для массовой эвакуации мирных жителей, которые долгое время находились фактически в заложниках у нацбатальонов.
ТАСС / Михаил Терещенко