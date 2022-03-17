Минобороны РФ: Из Мариуполя за день эвакуировано почти 43 тысячи мирных жителей

Ещё 3144 человека удалось сегодня вывезти из различных населённых пунктов на Киевском и Харьковском направлениях.

Из Мариуполя за день по гумкоридорам были эвакуированы почти 43 тысячи мирных жителей, сообщил в ходе вечернего брифинга начальник Национального центра управления обороной РФ Михаил Мизинцев.

"В результате проводимой в Мариуполе гуманитарной операции сегодня обеспечена безопасная эвакуация из города ещё 42 992 человек", — рассказал Мизинцев.

Для мирного населения в город было доставлено 134 тонны медикаментов, предметов первой необходимости, продовольствия, в том числе детского питания. Кроме того, 3144 человека удалось сегодня вывезти на автобусах и личных автомобилях из различных населённых пунктов на Киевском и Харьковском направлениях.