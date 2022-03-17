Nike сообщил о продолжении работы своих магазинов в России

Магазины Nike, Street Beat, The North Face (входящие в Inventive Retail Group) продолжают работу с сохранением прежнего ассортимента, несмотря на уход ряда зарубежных компаний из страны. При этом будет скорректирована стоимость товаров бренда с учётом изменений курса рубля.

В компании также сообщили, что за последние две недели был зафиксирован повышенный спрос на спортивную одежду и обувь. Изменение цен никак не пугало тех, кто планировал приобрести товары. Там отметили увеличение обращений различных производителей одежды и обуви и выразили готовность обсуждать возможное сотрудничество. Вместе с тем в компании сделали оговорку о том, что делать прогнозы по рынку на ближайшее время пока сложно.