Nike сообщил о продолжении работы своих магазинов в России
В компании также отметили, что за последние две недели был зафиксирован повышенный спрос на спортивную одежду и обувь.
Магазины Nike, Street Beat, The North Face (входящие в Inventive Retail Group) продолжают работу с сохранением прежнего ассортимента, несмотря на уход ряда зарубежных компаний из страны. При этом будет скорректирована стоимость товаров бренда с учётом изменений курса рубля.
"На сегодняшний день магазины группы компаний Inventive Retail Group (Nike, Street Beat, The North Face) продолжают свою работу. Ассортимент в магазинах прежний, цены скорректированы в связи с ростом курса доллара", — говорится в сообщении пресс-службы Inventive Retail Group.
В компании также сообщили, что за последние две недели был зафиксирован повышенный спрос на спортивную одежду и обувь. Изменение цен никак не пугало тех, кто планировал приобрести товары. Там отметили увеличение обращений различных производителей одежды и обуви и выразили готовность обсуждать возможное сотрудничество. Вместе с тем в компании сделали оговорку о том, что делать прогнозы по рынку на ближайшее время пока сложно.
Прощаются, но не уходят: Почему крупные западные компании "дали заднюю" и передумали покидать российский рынок
Как сообщал Лайф, ряд иностранных брендов уходит из РФ из-за российской "Операции Z" по демилитаризации и денацификации Украины. О её проведении президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Так, Apple Pay и Google Pay будут недоступны для карт Visa и Маstercard в России. Разработчики компьютерных игр CD Projekt RED, Activision Blizzard, Electronic Arts и Ubisoft остановили продажи в РФ. Кроме того, PepsiCo решила приостановить продажу напитков, а Starbucks сообщил о приостановке работы в РФ. Лайф ведёт онлайн-трансляцию по теме событий вокруг Незалежной.
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