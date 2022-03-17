СК завёл дело на украинского телеведущего Шарафмала за призыв убивать русских детей

Журналист обратился к РФ со словами: "Если для победы нам придётся вырезать все ваши семьи, я буду одним из первых, кто это сделает".

Напомним, в ходе обсуждения специальной операции РФ по демилитаризации и денацификации Украины Фахрудин Шарафмал процитировал слова нацистского преступника Адольфа Эйхмана. После этого он призвал вырезать семьи русских, в том числе и детей. Он обратился к РФ со словами: "Если для победы нам придётся вырезать все ваши семьи, я буду одним из первых, кто это сделает". Заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак сказал, что в курсе этих комментариев. Он подчеркнул, что организация призывает Россию и Украину воздержаться от ненавистнической риторики.