СК завёл дело на украинского телеведущего Шарафмала за призыв убивать русских детей
Фахрудин Шарафмал. Фото © YouTube / Маргарита Сергеева
Журналист обратился к РФ со словами: "Если для победы нам придётся вырезать все ваши семьи, я буду одним из первых, кто это сделает".
Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении телеведущего Фахрудина Шарафмала, который в эфире украинского телеканала канала "24" цитатой нацистского преступника Адольфа Эйхмана призвал убивать русских детей.
"В его публичных высказываниях содержатся признаки преступлений, предусмотренных п. "б" ч. 2 ст. 282 УК РФ, пп. "а", "в" ч. 2 ст. 354.1 УК РФ", — говорится в сообщении СК. Речь идёт о статьях "Возбуждение ненависти либо вражды, унижение достоинства человека либо группы лиц по признакам национальности" и "Реабилитация нацизма и одобрение преступлений, установленных приговором Международного военного трибунала".
Напомним, в ходе обсуждения специальной операции РФ по демилитаризации и денацификации Украины Фахрудин Шарафмал процитировал слова нацистского преступника Адольфа Эйхмана. После этого он призвал вырезать семьи русских, в том числе и детей. Он обратился к РФ со словами: "Если для победы нам придётся вырезать все ваши семьи, я буду одним из первых, кто это сделает". Заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак сказал, что в курсе этих комментариев. Он подчеркнул, что организация призывает Россию и Украину воздержаться от ненавистнической риторики.