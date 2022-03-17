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Опубликовано 17 марта 2022, 17:58

Шольц резко осудил нападки на жителей Германии с русскими корнями

Он подчеркнул, что государство предоставит защиту всем, кто в ФРГ подвергается насилию или агрессии.

Любая дискриминация русскоязычных жителей Германии из-за проводимой Москвой спецоперации на Украине недопустима, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц, подчеркнув, что "каждый у нас" найдёт защиту государства от подобных нападок.

"Совершенно неприемлемо, что у нас люди с российскими корнями подвергаются оскорблениям или физическому насилию", — сказал он.

Ранее Лайф сообщал, что МИД РФ продолжит прорабатывать меры противодействия "оголтелой русофобской кампании". Дипломат Владимир Андреев отметил, что правозащитники с таким уровнем агрессии за рубежом ещё не сталкивались, хотя они работают в странах Прибалтики и на Украине. В связи с этим ответ должен быть "особенным".

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Getty Images / Hannibal Hanschke

Татьяна Миссуми
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