Шольц резко осудил нападки на жителей Германии с русскими корнями
Он подчеркнул, что государство предоставит защиту всем, кто в ФРГ подвергается насилию или агрессии.
Любая дискриминация русскоязычных жителей Германии из-за проводимой Москвой спецоперации на Украине недопустима, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц, подчеркнув, что "каждый у нас" найдёт защиту государства от подобных нападок.
"Совершенно неприемлемо, что у нас люди с российскими корнями подвергаются оскорблениям или физическому насилию", — сказал он.
Ранее Лайф сообщал, что МИД РФ продолжит прорабатывать меры противодействия "оголтелой русофобской кампании". Дипломат Владимир Андреев отметил, что правозащитники с таким уровнем агрессии за рубежом ещё не сталкивались, хотя они работают в странах Прибалтики и на Украине. В связи с этим ответ должен быть "особенным".
Getty Images / Hannibal Hanschke