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17 марта, 17:36

Макрон рассказал о "серьёзнейшем за последние десятилетия" вызове для Европы

Ранее он заявил о необходимости увеличения инвестиций в оборонную отрасль для подготовки к масштабному военному конфликту на континенте.

<p>Французский президент Эмманюэль Макрон. Фото © Shutterstock</p>

Французский президент Эмманюэль Макрон. Фото © Shutterstock

Президент Франции Эмманюэль Макрон предупредил, что наплыв беженцев с Украины в ближайшее время может стать серьёзнейшим за последние десятилетия вызовом для Европы. Об этом он заявил, представляя свою предвыборную программу в Париже.

"Мы должны, и мы можем улучшить наш план по республиканской интеграции приезжих. Я говорю об этом в момент, когда наша страна готовится столкнуться с большим числом мужчин и женщин, бегущих с Украины. Для нашей Европы это серьёзнейший вызов за последние десятилетия", — отметил французский лидер.

Для устранения этой проблемы Макрон предлагает расширишь программы по обучению новоприбывших беженцев французскому языку. Кроме того, он намерен проработать варианты трудоустройства мигрантов и обеспечить как можно более широкое их расселение по территории страны.

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Ранее в ходе общения с избирателями Макрон заявил о необходимости увеличения инвестиций в оборонную отрасль для подготовки к масштабному военному конфликту в Европе.

Андрей Бражников

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