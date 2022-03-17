Макрон рассказал о "серьёзнейшем за последние десятилетия" вызове для Европы

Ранее он заявил о необходимости увеличения инвестиций в оборонную отрасль для подготовки к масштабному военному конфликту на континенте.

Президент Франции Эмманюэль Макрон предупредил, что наплыв беженцев с Украины в ближайшее время может стать серьёзнейшим за последние десятилетия вызовом для Европы. Об этом он заявил, представляя свою предвыборную программу в Париже.

"Мы должны, и мы можем улучшить наш план по республиканской интеграции приезжих. Я говорю об этом в момент, когда наша страна готовится столкнуться с большим числом мужчин и женщин, бегущих с Украины. Для нашей Европы это серьёзнейший вызов за последние десятилетия", — отметил французский лидер.

Для устранения этой проблемы Макрон предлагает расширить программы по обучению новоприбывших беженцев французскому языку. Кроме того, он намерен проработать варианты трудоустройства мигрантов и обеспечить как можно более широкое их расселение по территории страны.