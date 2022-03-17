Макрон объявил о планах позвонить Путину в ближайшие часы

Он отметил, что в поисках мирного урегулирования на Украине несколько раз в неделю говорит с коллегами из РФ и Незалежной.

Президент Франции Эмманюэль Макрон собирается в очередной раз провести телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным. Он рассказал, что беседа состоится в ближайшие часы.

"Продолжая поиски мирного урегулирования, я несколько раз в неделю говорю с президентами Украины и России. В ближайшие часы я вновь планирую переговорить с президентом Путиным", — отметил французский лидер на пресс-конференции в Париже, представляя свою предвыборную программу.