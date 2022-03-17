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Регион
Опубликовано 17 марта 2022, 17:21

Макрон объявил о планах позвонить Путину в ближайшие часы

Президент Франции Эмманюэль Макрон. Фото © Facebook / Emmanuel Macron

Президент Франции Эмманюэль Макрон. Фото © Facebook / Emmanuel Macron

Он отметил, что в поисках мирного урегулирования на Украине несколько раз в неделю говорит с коллегами из РФ и Незалежной.

Президент Франции Эмманюэль Макрон собирается в очередной раз провести телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным. Он рассказал, что беседа состоится в ближайшие часы.

"Продолжая поиски мирного урегулирования, я несколько раз в неделю говорю с президентами Украины и России. В ближайшие часы я вновь планирую переговорить с президентом Путиным", — отметил французский лидер на пресс-конференции в Париже, представляя свою предвыборную программу.

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Напомним, утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. При этом Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. На фоне событий Киев ввёл в стране военное положение, а со стороны Запада последовали заявления о новых санкциях против России.

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Андрей Бражников
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