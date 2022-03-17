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Регион
Опубликовано 17 марта 2022, 17:19
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В ДНР заявили об уничтожении трёх инструкторов из США

Погибших идентифицировали как капитана Майкла Хоукера, лейтенанта Логана Шрума и лейтенанта Круза Тоблина.

При освобождении Марьинки во время боёв были убиты, предположительно, три инструктора из США, об этом сообщает Народная милиция ДНР. Их тела нашли в опорном пункте первого механизированного батальона 54-й бригады ВСУ, они принимали участие в боевых действиях на стороне украинских нацбатальонов.

"В рюкзаке, находившемся рядом с останками одного из боевиков, обнаружен флаг штата Теннесси, США, а также другие предметы, позволившие идентифицировать погибших как капитана Майкла Хоукера, лейтенанта Логана Шрума и лейтенанта Круза Тоблина, которые приехали на Украину убивать мирных жителей Донбасса в 2018 году", — сообщили в Народной милиции.

Помимо личных вещей инструкторов-наёмников там нашли образцы иностранного вооружения.

"1843": Британский наёмник сбежал с Украины через несколько часов после прибытия
"1843": Британский наёмник сбежал с Украины через несколько часов после прибытия

А ранее Лайф рассказывал, что сбежавшего на Украину солдатом-добровольцем южнокорейского ютубера и бывшего офицера ВМС Ли Гын Ына может ждать на родине смертная казнь. По сообщению местных СМИ, двое его сотоварищей уже вернулись в Южную Корею и находятся под следствием.

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ТАСС / Терещенко Михаил

Александра Вишнякова
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