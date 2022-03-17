"Русских не победить": В МИД Сербии сообщили, как НАТО случайно помогло Москве
Теперь формируется новый миропорядок, где лидирующие роли отойдут России и Китаю, подчеркнули в ведомстве.
Агрессия США и НАТО в отношении Москвы оборачивается против них — сейчас формируется мировая система без их гегемонии. Так полагает старший советник сербского МИД Владимир Кршлянин.
"Ведь НАТО знает, что не может победить русских и что уже появился новый мир, который возглавляют Россия и Китай, а начало ему положила Сербия", — приводит слова дипломата газета "Политика".
Кршлянин уверен, что в новой системе не будет места фашизму, террору и цветным революциям, которые открыто спонсируют участники НАТО. Он напомнил, что Украина — не первый случай, когда альянс помогает экстремистам и раскачивает страну. "Украина пала жертвой НАТО, как когда-то Югославия. Причём с таким же ожидаемым безграничным лицемерием", — заключил сербский дипломат.
Напомним, Запад начал вводить в отношении России санкции и прочие ограничения после начала "Операции Z" на Украине. Владимир Путин объявил о её проведении утром 24 февраля. В Минобороны подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по украинским городам, высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО и аэродромы Украины. Гражданскому населению ничего не угрожает.