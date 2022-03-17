"Русских не победить": В МИД Сербии сообщили, как НАТО случайно помогло Москве

Агрессия США и НАТО в отношении Москвы оборачивается против них — сейчас формируется мировая система без их гегемонии. Так полагает старший советник сербского МИД Владимир Кршлянин.

"Ведь НАТО знает, что не может победить русских и что уже появился новый мир, который возглавляют Россия и Китай, а начало ему положила Сербия", — приводит слова дипломата газета "Политика".

Кршлянин уверен, что в новой системе не будет места фашизму, террору и цветным революциям, которые открыто спонсируют участники НАТО. Он напомнил, что Украина — не первый случай, когда альянс помогает экстремистам и раскачивает страну. "Украина пала жертвой НАТО, как когда-то Югославия. Причём с таким же ожидаемым безграничным лицемерием", — заключил сербский дипломат.