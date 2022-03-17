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17 марта, 17:25

Мошенники начали звонить россиянам от имени Минздрава с призывом закупать лекарства

Злоумышленники преследуют цель вызвать панику среди населения и искусственное волнение на рынке медикаментов, пояснили в министерстве.

Минздрав РФ предупредил о новом виде телефонного мошенничества, когда россиянам поступают звонки от имени ведомства с призывом покупать лекарства из-за "грядущего дефицита". Об этом сообщается в телеграм-канале "Объясняем.рф".

"В последнее время россиянам часто звонят от имени Минздрава. Злоумышленники предупреждают о дефиците лекарств и призывают закупить их с запасом. Будьте бдительны: Минздрав России к таким звонкам отношения не имеет, они являются мошенническими и направлены на создание панических настроений и искусственного волнения на рынке", призвали в министерстве.

Там подчеркнули, что сейчас ситуация с лекарственными препаратами в стране стабильна, в том числе иностранные фармкомпании продолжают поставки медикаментов. Минздрав следит, чтобы лекарств хватало всем.

Ранее Минздрав сообщил о росте объёмов производства лекарств в России. Так, с 22 февраля по 16 марта в гражданский оборот введено более 433,6 миллиона упаковок лекарственных препаратов, что на 19% больше, чем за тот же период 2021 года. Также сообщается, что детей с тяжёлыми заболеваниями не оставят без лекарств из-за санкций.

Росздравнадзор откроет горячую линию по поставкам лекарств в аптеки

Росздравнадзор откроет горячую линию по поставкам лекарств в аптеки

Обложка ©

Pixabay

Татьяна Миссуми

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