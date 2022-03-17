Мошенники начали звонить россиянам от имени Минздрава с призывом закупать лекарства

Минздрав РФ предупредил о новом виде телефонного мошенничества, когда россиянам поступают звонки от имени ведомства с призывом покупать лекарства из-за "грядущего дефицита". Об этом сообщается в телеграм-канале "Объясняем.рф".

"В последнее время россиянам часто звонят от имени Минздрава. Злоумышленники предупреждают о дефиците лекарств и призывают закупить их с запасом. Будьте бдительны: Минздрав России к таким звонкам отношения не имеет, они являются мошенническими и направлены на создание панических настроений и искусственного волнения на рынке", — призвали в министерстве.

Там подчеркнули, что сейчас ситуация с лекарственными препаратами в стране стабильна, в том числе иностранные фармкомпании продолжают поставки медикаментов. Минздрав следит, чтобы лекарств хватало всем.