Министр обороны Британии пообщался с пранкером, который выдал себя за премьера Украины

Глава Минобороны Великобритании Бен Уоллес едва не попался на уловку пранкера, который представился премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем. Подробности сам британский министр рассказал в "Твиттере".

"Сегодня самозванцем, выдававшим себя за украинского премьер-министра, была предпринята попытка поговорить со мной. Он задал несколько вводящих в заблуждение вопросов. Заподозрив неладное, я прекратил разговор", — написал он.