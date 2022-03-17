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17 марта, 17:47

Министр обороны Британии пообщался с пранкером, который выдал себя за премьера Украины

Впрочем, он вовремя заподозрил неладное после нескольких вопросов звонящего и тут же прекратил разговор.

Глава Минобороны Великобритании Бен Уоллес едва не попался на уловку пранкера, который представился премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем. Подробности сам британский министр рассказал в "Твиттере".

"Сегодня самозванцем, выдававшим себя за украинского премьер-министра, была предпринята попытка поговорить со мной. Он задал несколько вводящих в заблуждение вопросов. Заподозрив неладное, я прекратил разговор", — написал он.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Украины Денис Шмыгаль призвал Евросоюз и США отказывать россиянам в выдаче виз. А восстанавливать экономику своей страны Денис Шмыгаль рассчитывает в том числе на "репарациях", которых он намерен добиться от Москвы за "Операцию Z".

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Shutterstock

Татьяна Миссуми

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