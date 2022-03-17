Клинцевич заявил, что российские спецназовцы показали миру пример мужества в Мариуполе

Он также обратился к тем, кто представляет ВСУ и находится в ложных представлениях преступного руководства, с призывом одуматься, сложить оружие и вернуться к своим семьям.

Лидер общероссийской общественной организации "Российский союз ветеранов Афганистана" Франц Клинцевич в беседе с Лайфом заявил, что российские спецназовцы показали всему миру пример мужества в Мариуполе. Так он оценил подвиг военных РФ, которые спустя несколько дней смогли вырваться из "бандитского кольца" украинских националистов.

"Уровень мастерства, стойкости и профессионализма у русского спецназа оказался значительно больше... Те нацики понимают, что им придётся отвечать перед своим народом, и будут либо физически уничтожены, либо посажены в тюрьму", — сказал он.

Собеседник Лайфа обратился к тем, кто представляет ВСУ и находится в ложных представлениях преступного руководства, с призывом одуматься, сложить оружие и вернуться к своим семьям. Иначе, как показывает этот случай, они будут тоже физически уничтожены, подчеркнул Клинцевич. По его словам, специальная "Операция Z", которую проводит Россия, "хирургически тонкая, как лазерный луч, но без жертв не бывает".