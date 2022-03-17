Более 10 московских ресторанов McDonald's продолжают работать по франшизе
Ещё 25 заведений сети всё ещё открыто для посетителей в Новосибирске, Бердске, Томске, Кемерове, Новокузнецке, Барнауле и Красноярске.
Некоторые рестораны McDonald's остаются открытыми в Москве. Они работают на условиях франчайзинга и продолжают оказывать услуги посетителям. Речь идёт о закусочных в аэропортах и на Ленинградском вокзале, а также окнах "МакЭкспресса" около станций московского метро.
Как рассказал ТАСС сотрудник ресторана на втором этаже Ленинградского вокзала, они работают по франшизе. По его словам, такая же точка есть в аэропорту Шереметьево. При входе в эти рестораны висит табличка, уведомляющая, что учредителем является ООО "Развитие рост" (дочернее предприятие ПАО "Росинтер ресторантс холдинг").
По информации "Яндекс.Карт", в Москве также открыты McDonald's на Волгоградском проспекте, в терминале C аэропорта Шереметьево, в аэропорту Домодедово и на улице Красный Маяк. Кроме того, съесть бигмак или взять "Маккомбо" можно в семи окошках "МакЭкспресса". Как сообщается на самом сайте сети ресторанов, фастфуд можно даже заказать на дом с помощью сервисов Delivery Club и "Яндекс.Еда".
Также отмечается, что закусочные McDonald's открыты в том числе и в Сибири. Рестораны под управлением компании-франчайзи "ГиД" продолжают работу и при этом не поднимают цены.
"Все предприятия Макдоналдса в Сибири работают в прежнем режиме… Сегодня сети фастфуда значительно повысили свои цены. Наши цены остались на прежнем уровне", — говорится в сообщении компании "ВКонтакте" и в телеграм-канале.
Как уточняется, Новокузнецкое ООО "ГиД" управляет 25 ресторанами McDonald's в Новосибирске, Бердске, Томске, Кемерове, Новокузнецке, Барнауле и Красноярске.
Напомним, что компания McDonald’s официально объявила, что 14 марта приостановит работу в России. Решение связано с "операционными, техническими и логистическими сложностями". При этом в компании уточнили, что не оставят сотрудников и партнёров без поддержки, в частности продолжат выплачивать зарплату. При этом отмечалось, что рестораны могут вновь открыться в России до мая. Решение такого рода проблем, которые возникли перед компанией, по оценкам экспертов, может занять где-то полтора месяца, 45 дней, сообщил источник, близкий к компании. В свою очередь мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что отечественные сети питания могут за год заменить рестораны с фастфудом. В связи с этим власти столицы выделят 500 миллионов рублей на льготные кредиты для создания подобных заведений. Также будет задействован кадровый потенциал закрывшихся иностранных компаний.
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