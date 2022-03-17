Учёные создали новый вид инсулина быстрого действия

Учёные из Университета штата Юта в США вместе с экспертами из Стэнфордского и Копенгагенского университетов создали новый быстрый и эффективный способ контролировать уровень инсулина.

Для этого учёные использовали особенности хищной морской улитки Conus kinoshitai, в яде которой содержится особенный инсулин. Однако моллюску этот гормон нужен для охоты. С его помощью улитка лишает рыб возможности двигаться и защищаться. Одной из главных задач инсулина является регулировка уровня сахара в крови, и когда он впрыскивается в тело добычи, уровень сахара в организме жертвы быстро падает, в результате чего она оказывается практически парализованной.

Проведя исследование, специалисты пришли к выводу, что инсулин из яда хищной улитки действует быстрее и эффективнее человеческого. Они взяли это свойство за основу и модифицировали гормон. Теперь эксперты надеются, что благодаря их разработке у людей с диабетом появится быстрый и эффективный способ контролировать сахар в крови.