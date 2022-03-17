Макрон назвал "Операцию Z" ударом тока, вернувшим НАТО из состояния "смерти мозга"

Французский лидер также пояснил, что никогда не защищал решение о выходе из Североатлантического альянса, но регулярно выступал за прояснение стратегической позиции военного блока.

Военная спецоперация Вооружённых сил РФ на Украине произвела эффект удара током для НАТО, вернув альянс из состояния "смерти мозга" к стратегической определённости, заявил президент Франции Эмманюэль Макрон.

"Я подтверждаю всё, что я говорил, в 2019 году я сказал, что НАТО находится в состоянии смерти мозга, и это было правдой с точки зрения стратегии и принципа работы организации", — сказал глава государства в ходе представления своей предвыборной программы в Париже и привёл в пример столкновения в море между Турцией и Грецией — странами НАТО.

Однако Россия дала "пробуждающий удар током" в виде спецоперации на территории Украины, заметил Макрон. Французский лидер также подчеркнул, что никогда не защищал решение о выходе из НАТО, но регулярно выступал за прояснение стратегической позиции Североатлантического альянса. Кроме того, Макрон заметил, что всегда считал ценной поддержку НАТО, особенно по части оперативной совместимости вооружённых сил разных стран.

"Боевые действия, которые начали российские войска, создали достаточно серьёзную угрозу на границах Европы, которая дала стратегическое прояснение для НАТО, вернув условия конфликта, в которых создавалась организация", — подчеркнул президент Франции.