МО РФ: Украина согласовала только три из предложенных Россией восьми гумкоридоров
Из Мариуполя сегодня вышли 42 992 мирных жителя, ещё 3144 человека удалось эвакуировать из различных населённых пунктов на киевском и харьковском направлениях.
Россия открыла 17 марта восемь гуманитарных коридоров, однако Украина согласовала только три из них и предложила ещё девять маршрутов для эвакуации мирного населения на киевском, запорожском, житомирском и харьковском направлениях. Об этом сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.
"Сегодня с 10 часов утра мы в очередной раз открыли и обеспечили безопасность гуманитарных коридоров на киевском, черниговском, сумском и харьковском направлениях: по одному коридору в восточном направлении на территорию России и ещё по одному — через подконтрольные киевской власти территории в сторону западных границ Украины", — пояснил он.
Ранее Лайф писал, что 16 марта из Мариуполя безопасно вышли по гуманитарным коридорам 31 367 мирных граждан, в том числе 89 иностранцев. При этом почти 99% из них изъявили желание отправиться в Россию или на неподконтрольные Киеву территории. А 17 марта из города эвакуировалось ещё 42 992 человека. Также 3144 жителя удалось сегодня вывезти из различных населённых пунктов на киевском и харьковском направлениях.
ТАСС / Михаил Терещенко