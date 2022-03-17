МО РФ: Украина согласовала только три из предложенных Россией восьми гумкоридоров

Из Мариуполя сегодня вышли 42 992 мирных жителя, ещё 3144 человека удалось эвакуировать из различных населённых пунктов на киевском и харьковском направлениях.

Россия открыла 17 марта восемь гуманитарных коридоров, однако Украина согласовала только три из них и предложила ещё девять маршрутов для эвакуации мирного населения на киевском, запорожском, житомирском и харьковском направлениях. Об этом сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

"Сегодня с 10 часов утра мы в очередной раз открыли и обеспечили безопасность гуманитарных коридоров на киевском, черниговском, сумском и харьковском направлениях: по одному коридору в восточном направлении на территорию России и ещё по одному — через подконтрольные киевской власти территории в сторону западных границ Украины", — пояснил он.