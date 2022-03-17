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17 марта, 18:58

В МГУ заявили, что Алиса Теплякова не появлялась в вузе более двух месяцев

До её родителей сотрудникам учебного учреждения дозвониться не удаётся. Остаётся неясным, сдала ли девочка зимнюю сессию.

<p>Алиса Теплякова. Фото © Предоставлено Лайфу</p>

Алиса Теплякова. Фото © Предоставлено Лайфу

В МГУ, где числится на обучении самая юная 9-летняя студентка Алиса Теплякова, заявили, что девочка больше не приходит на занятия. В вузе её не видели больше двух месяцев, пишет kp.ru.

"Со студентом и родителями связи нет. На звонки и официальные письма не отвечают", рассказал сотрудник психологического факультета, где учится Теплякова.

Последним днём пересдач было 12 марта. Неизвестно, смогла ли юная и весьма одарённая студентка сдать зимнюю сессию. Сейчас у группы, в которой обучается Теплякова, идут лекции и семинары, к перечню предметов добавились новые.

В 2021 году Алиса Теплякова успешно сдала ЕГЭ и прошла вступительные в МГУ. На бюджет она не поступила, родители отдали девочку на платное отделение. А в декабре прошлого года в вузе грянул скандал: отец Алисы напал на завкафедрой якобы из-за того, что дочь удерживали на экзамене. В вузе пообещали обеспечить комфортное пребывание девочки в стенах учреждения, однако рассказали о трудностях Алисы Тепляковой с обучением. Позже отец девочки сообщил, что его дочь уже даёт консультации психолога и стоят они 50 тысяч рублей.

Психологи сравнили цену за консультацию у девятилетней Тепляковой с расценками Лабковского

Психологи сравнили цену за консультацию у девятилетней Тепляковой с расценками Лабковского

Татьяна Миссуми

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