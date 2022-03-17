В МГУ заявили, что Алиса Теплякова не появлялась в вузе более двух месяцев

В МГУ, где числится на обучении самая юная 9-летняя студентка Алиса Теплякова, заявили, что девочка больше не приходит на занятия. В вузе её не видели больше двух месяцев, пишет kp.ru.

"Со студентом и родителями связи нет. На звонки и официальные письма не отвечают", — рассказал сотрудник психологического факультета, где учится Теплякова.